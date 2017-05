Dagi Bee: Fans sind überrascht von Musikvideo-Dreh!

Dagi Bee ist gerade zusammen mit ihrem Verlobten Eugen Kazakov auf Mallorca. Hier haben sich die YouTuberin und der Videoproducer ein Haus gemietet, um zu arbeiten.

In dem aktuellen YouTube-Video von Dagi Bee führt uns die YouTuberin in einer Villa herum, die sie zusammen mit Eugen Kazakov und weiteren Leuten gemietet hat, um in wundervoller Kulisse kreativ zu werden. Hier entstehen in den nächsten Tagen Video-Ideen, es wird ein Foto-Shooting stattfinden und offenbar auch ein Musikvideo-Dreh.