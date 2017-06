10. Juli 2016

Findet die Hochzeit im Livestream statt?

In einem ihrer letzten Videos erklärte sie: "Es ist noch nichts geplant, also wir sind da sehr relaxt. Wir haben da keine Hektik." Aber wo die Trauung stattfinden und wie ihr Kleid aussehen soll, da ist sie sich auf jeden Fall schon sicher. So erklärt sie, dass sie dort heiraten möchte, "wo es sonnig ist. Draußen irgendwo."

Und das Kleid? "Es soll oben rum sehr figurbetont sein und unten explodieren." Dagi wird sicher wunderschön aussehen. Und wer weiß, vielleicht erleben wir die Hochzeit der beiden ja sogar in einem Livestream. Sollten Dagi und Eugen das Ganze doch privater halten wollen, wird es aber mit Sicherheit ein tolles Video mit den Highlights der Trauung geben.

Noch müssen wir uns gedulden (vermutlich auch eher länger als uns lieb ist), doch wenn es so weit ist, wird sicher nicht nur Dagis Kleid "explodieren", sondern auch ganz YouTube - und zwar vor Freude!

23. Juni 2016

So wunderschön war ihr Heiratsantrag in Paris!

So unglaublich glücklich haben wir Dagi Bee vermutlich noch nie gesehen! Seit mehreren Tagen wird darüber spekuliert, ob Dagi Bee und Eugen Kazakov tatsächlich verlobt sind oder ob die YouTuberin sich einfach selbst ein neues Schmuckstück zugelegt hat. Und was sollen wir sagen: JAAAA, Dagi wird heiraten!

So schön war der Heiratsantrag!

Den Ring trägt sie schon seit einiger Zeit. Jetzt spricht sie in ihrem aktuellen Video erstmals darüber, wie Eugen vor ihr "auf die Knie gegangen" ist. Das Paar war in Paris und für Dagi war es eine Überraschungs-Reise (wie romantisch!!!). Eines Abends machten sie dann einen Ausflug zum Eiffelturm und plötzlich stellte Eugen die Frage aller Fragen. Für Dagi war die Situation so emotional, dass sie direkt anfangen musste zu weinen - was für ein Gänsehaut-Moment!

Und ja, wie wir alle wissen, hat Dagi "Ja" gesagt.

Mega süßer Fakt: Eugen hat sogar vorher Dagis Eltern um Erlaubnis gebeten. „Er hat meine Eltern um den Segen gefragt und meine Eltern haben auch ja gesagt. Das ist wirklich krass, dass sogar meine Eltern sagen: 'Ja, du kannst unsere Tochter zur Frau nehmen'. Ich bin wirklich überglücklich", schwärmt Dagi. <3

Kam der Antrag zu früh?

Obwohl die beiden erst seit knapp einem Jahr zusammen sind, ist Dagi sich mehr als sicher, dass Eugen der Richtige für sie ist. "Wir beide sind uns einfach sicher, dass es etwas sehr, sehr Ernstes ist. Es passt einfach, Leute!", sprudelt es aus ihr heraus. Ja, was soll man dazu noch sagen? Wenn so unglaublich viel Liebe im Spiel ist, kann das nur die richtige Entscheidung sein!

Herzlichen Glückwunsch, Dagi & Eugen!

20. Juni 2016

Sind Dagi & Eugen verlobt?

Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche! Sind YouTuberin Dagi Bee und ihr Freund Eugen Kazakov etwa verlobt? Im Video gibt's alle Fakten zu ihrer Lovestory. :)

