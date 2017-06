Dagi Bee: Eröffnet die YouTuberin ihren ersten Shop in Köln?

Dagi Bee ist gerade auf großer Pop-Up Tour unterwegs. Mit ihrem Merch zieht sie unfassbar erfolgreich durch Deutschland und Österreich. Eröffnet die YouTuberin jetzt sogar ihren ersten Shop in Köln?

Der Online Shop von Dagi Bee läuft super! Ihre Fans lieben ihre Sweater, Shirts, Hoddies und Caps. Und auch die Pop-Up Tour, die noch bis zum 08. Juli läuft, ist ein voller Erfolg. Klar, dass sich jetzt die Frage stellt, ob Dagi eventuell schon einmal darüber nachgedacht hat, ein richtiges Geschäft zu eröffnen.

Neues Video online 🙈 🖤 LINK IN DER BIO 🖤 Ein Beitrag geteilt von Dagi Bee (@dagibee) am 14. Jun 2017 um 6:48 Uhr

Im Interview mit "Promiflash" erklärte Dagi Bee gerade: "Also geplant haben wir jetzt noch nichts, aber wir werden sehen, wie die Tour jetzt läuft und wie das Feedback ist und vielleicht kommt dann mal was. Mal gucken, wir lassen uns überraschen." Wie Du siehst, ist bisher noch nichts geplant, doch klingt das jetzt auch nicht so, als hätte Dagi nicht schon einmal darüber nachgedacht.

Klar, würde so eine Menge mehr Arbeit auf Dagi Bee zukommen. Davon abgesehen, dass zu jederzeit genügend Ware im Laden hängen muss, wird sie vermutlich auch noch öfter kreativ werden und neue Styles und Designs liefern müssen. Doch wie viel Spaß ihr das Designen macht, hat sie schon mehr als einmal verraten.

Wir sind gespannt und stellen uns einen Dagi Store ziemlich cool vor!