Dagi Bee: Diese Youtuberin ist ihre Trauzeugin!

Youtuberin Dagi Bee hat bereits verraten, dass sie Eugen im Juni heiraten wird. Die Feier wird außerdem nicht in Deutschland stattfinden und der Dresscode ist „All-White“. Wem aber die große Ehre zuteilwird, Dage Bees Trauzeuge oder Trauzeugin zu werden, war bisher ein Geheimnis. Doch jetzt ist es raus!

Tiny Tina ist Dagi Bees Trauzeugin

Bei der ECHO-Verleihung hatte Dagi Bee ihre BFF Mrs. Bella schon vor laufender Kamera die große Frage gestellt, ob sie ihre Brautjungfer werden möchte. Und selbstverständlich war ihre Antwort ein dickes, fettes „JA“. Letzte Woche verbrachte sie dann ein paar mega schöne Tage mit ihren Mädels auf Mallorca. Der Anlass dafür war ihr Junggesellinnenabschied. Von ihrem Trip postete sie heute ein süßes Pic mit ihrer Cousine und ebenfalss Youtuberin Tiny Tina. Neben ihrem richtig coolen „Bride“-Badeanzug ist daran auch noch ihre Caption sehr besonders. Darin schrieb sie nämlich: „Die beste Trauzeugin die man sich nur vorstellen kann 👯‍♀️🌸💗 @tinytina“. Oooooh, wie toll!

Die letzten Hochzeitsvorbereitungen

Falls Dagi Bee und Eugen wirklich schon Anfang Juni heiraten, rückt der große Tag extrem schnell näher. Da ist bestimmt das Meiste schon organisiert: Also Location, Eheringe, Catering, Deko und Co. Doch ein paar Dinge gibt es für Dagi Bee scheinbar schon noch zu tun, vor allem, wenn es um sie selbst und ihren Look für die Trauung geht. Der soll natürlich absolut perfekt sein, wie es sich jede Braut wünscht. Genau deshalb, war sie gestern bei ihrem Lieblings-Friseur Diego. Der hat, wie sie in ihrer Insta-Story zuvor erklärte, ihre Haare schon mal für die Hochzeit vorbereitet und mit glänzenden Strähnchen aufgehellt. Mega schön! Welche Frisur sie aber zu ihrem Brautkleid tragen wird, hat sie noch nicht ausgeplaudert. Aber die wird sicher auch extrem stylish sein.