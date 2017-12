Dagi Bee: Das sagt sie zu Nacktbildern!

Dagi Bee nackt? Die Youtube-Queen sprach in einem neuen Video jetzt über ein unmoralisches Angebot. Ihre Worte sind deutlich.

Dagi Bee: Nacktkalender-Angebot macht sie wütend

Dagi Bee ist zwar dafür bekannt, sich bei Instagram auch gerne Mal von ihrer sexy Seite im Bikini oder engen Kleidern zu zeigen. Nackt oder oben ohne - wie manch andere Youtube-Kolleginnen - haben wir die 23-Jährige bislang aber noch nicht gesehen. Dagi Bee hat es allerdings auch nicht nötig, mit nackten Tatsachen auf sich aufmerksam zu machen: Auf Youtube folgen ihre für ihre (komplett jugendfreien) Videos über 3,6 Mio. Fans, auf Instagram sogar 5 Mio.

Doch wird sich das in Zukunft vielleicht ändern und Dagi Bee lässt sich irgendwo nackt ablichten? In einem aktuellen Video erzählt die Youtuberin von einem unmoralischen Angebot: "Ich biete Ihnen an gegen 10.000 Euro Gage einen Nacktfotokalender mit ihnen zu gestalten. Mit professionellem Fotoshooting, atemberaubenden Locations & natürlich viel Fun", heißt in einer Mail, die Dagi tatsächlich sprachlos machte.

Die Reaktion der hübschen Blondine auf das Nackt-Fotoshooting ist dementsprechend deutlich: "Ich werde niemals in meinem Leben irgendwas in dieser Richtung machen", stellt sie klar. Dagi Bee nackt zu sehen bleibt also weiterhin exklusiv ihrem Verlobten Eugen Karzakov vorbehalten - und das ist auch absolut richtig so ;)