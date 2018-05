Dagi Bee: Das sagt ihr Ex Liont zu ihrer Hochzeit mit Eugen Kazakov

Vier Jahre lang waren Dagi Bee (23) und Liont (25) ein Paar – doch vor drei Jahren trennte sich das beliebte YouTube-Couple einvernehmlich. Inzwischen steht Dagi kurz vor der Hochzeit mit einem anderen. Jetzt äußerte sich Liont zum ersten Mal zur bevorstehenden Heirat seiner Ex-Freundin...

Dagi Bee war Lionts Jugendliebe

Nach einer langen, gücklichen Beziehung hatten sich Dagi Bee und Liont irgendwann auseinandergelebt und im Sommer 2015 gemeinsam entschieden, dass sie nicht länger zusammenbleiben wollen. Doch während viele andere Pärchen im Beef auseinandergehen oder sich nach dem Beziehungs-Aus nichts mehr zu sagen haben, blieb es zwischen den beiden Influencern immer harmonisch. „Uns verbindet so viel mehr als Liebe“, betonte Dagi damals im gemeinsamen YouTube-Video zur Bekanntgabe der Trennung.

"Dagi war noch nie so glücklich wie im Moment"

Seitdem ist viel passiert: Liont ist nach einer zweijährigen Beziehung gerade wieder Single und wartet nach eigenen Angaben auf die große Liebe, während Dagi Bee diese bereits gefunden hat: Ihr Instagram-Account quillt geradezu über vor Liebeserklärungen an ihren Verlobten, Eugen Kazakov.

Wer jetzt aber denkt, dass Liont das Ganze irgendwie stören könnte, liegt daneben. „Ich freu mich wirklich sehr sehr, dass sie endlich heiratet. Dass sie endlich den Mann ihres Lebens gefunden hat. Ich hab Dagi glaub ich noch nie so glücklich gesehen wie im Moment“, sagt der 25-Jährige in seinem neusen YouTube-Video und fügt hinzu: „Was soll ich dagegen haben? Ich freu mich, dass sie endlich das bekommt, was sie verdient hat.“

Eugen gibt Dagi das, was Liont ihr nicht geben konnte

Mit diesem Statement beweist Liont echte Größe. Schließlich wäre es trotz der harmonischen Trennung auch irgendwie menschlich, wenn ihm die Hochzeit seiner Ex-Freundin etwas ausmachen würde. Doch davon ist bei dem Sänger nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil! Denn er selbst kann sich momentan gar nicht vorstellen, irgendwann einmal zu heiraten – während Dagi sich das schon immer gewünscht hat. „Das sind die Dinge, die ich ihr nie geben konnte und er gibt ihr alles, was sie braucht!“ Echt toll, wenn man dem Ex-Partner auch nach dem Ende der Beziehung noch so positiv gegenübersteht!