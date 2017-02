Dagi Bee: Darum geht sie gegen YouTuber KuchenTV vor Gericht!

Dagi Bee hat über ihren Anwalt eine Abmahnung an YouTuber KuchenTV senden lassen. Das erklärte er jetzt selbst in einem aktuellen Video. Der Grund dafür ist ein Video von Dagi, in dem sie über den Hass auf YouTube, den sozialen Netzwerken und den Lügen spricht, die angeblich über sie verbreitet wurden.

Warum streiten sich Dagi Bee & KuchenTV?

Was die Lügen angeht, sprach sie vor allem über die Behauptung, dass sie während der Gang Tour schon gar nicht mehr mit ihrem Ex Liont zusammen gewesen sein und ihre Fans somit wochenlang belogen haben soll. Viele verschiedene YouTuber - darunter auch Unge - äußerten sich damals dazu und erklärten, dass Dagi eine Show abgezogen habe, da sie schon kurz nach ihrer Trennung mit Eugen Kazakov zusammen gekommen ist. Demnach hätte das Beziehungs-Ende mit Liont schon viel früher sein müssen. Aufgrund dieser Behauptungen bekam Dagi ziemlich viele Hass-Kommentare.

Und dann drehte auch KuchenTV ein Video und behauptete ebenfalls, dass Dagi und Liont am Ende nur noch vor den Kameras ein Paar waren und die Sache mit Eugen schon längst lief. Außerdem bezeichnet er sie darin als "verlogen". Das möchte sich die YouTuberin nicht gefallen lassen.

Hat Dagi Bee Chancen vor Gericht?

In seinem Video macht KuchenTV ihr allerdings eine deutliche Ansage: "Jo Freunde der lächerlichen Abmahnungen. Ich habe ja vor einigen Monaten ein Video gegen Dagi Bee hochgeladen, wo ich ihr lächerliches Statement zu der Hate-Welle auseinander genommen habe. Nun hat sich die liebe Dagi einen Anwalt genommen und mir die schlechteste Abmahnung gesendet, die ich jemals bekommen habe. (...) Ich könnte jetzt einfach zum Anwalt gehen und das Ganze so laufen lassen, ist mir auf Dauer aber ehrlich gesagt auch zu teuer. Ich werde einfach warten, bis das vor Gericht geht und Dagi da dann rechtlich auseinander nehmen."