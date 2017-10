Dagi Bee: Bringt sie ihren eigenen Song heraus?

Dagi Bee überraschte heute mit ihrem Vlog, indem sie mit ihrem Freund Eugen Kazakov in einem Tonstudio in Essen war. Anscheinend hat sie dort ein paar Aufnahmen gemacht. Bringt die Youtuberin jetzt etwa einen Song heraus?

Dagi Bee lud heute auf ihrem Vlog Kanal (BE a Bee) ein sehr interessantes Video hoch. Sie filmte ihren gemeinsamen Tag mit Freund Eugen Kasakov (logisch, so läuft das bei einem Vlog!). Die beiden fuhren nach Essen in ein Tonstudio, wo Dagi ein paar Aufnahmen machte. Hat vielleicht Eugen seine Freundin überredet, es auch mal mit einem Song zu probieren? Immerhin wäre sie nicht die einzige YouTuberin mit einer eigenen Single im Regal. Vielleicht war es aber auch Dagis Idee.

Viele Fans sind hin- und hergerissen und denken automatisch an BibisBeautyPalace und ihren Song "How it is (wap bap)". Der Song kam leider nicht so gut an. Könnte es bei Dagi auch so laufen? Inzwischen entschärfte Dagi Bee selbst die Spekulationen um einen eigenen Song - na ja, zumindest ein bisschen.