Dagi Bee: Bringt sie einen Song raus?

Mit einem kurzen Video hat YouTube-Queen Dagi Bee ein Geheimnis angekündigt, das sie am Sonntag lüften will. Weil sie für ihren Clip die Hashtags #DagiShop und #PopUpTour verwendet hat, sind sich Fans sicher: Dagis Geheimnis ist eine neue Kollektion! Doch hat die YouTuberin uns damit etwa reingelegt?

Dagi Bee: Hat sie ihre Fans mit diesem Video nur ausgetrickst?

Zuerst haben Dagi-Fans gerätselt, was der 22 Sekunden lange Clip der beliebten YouTuberin mit der Ankündigung „Rainbow“ zu bedeuten hat. Als wir dann die Hashtags #DagiShop und #PopUpTour unter dem YouTube-Video der 23-Jährigen gesehen haben, war für viele klar: Dagi Bee bringt eine neue Kollektion raus.

Doch jetzt sind sich viele Follower der YouTube-Queen mit dieser Theorie selbst nicht mehr ganz sicher. Denn gestern hat Dagi ein Video in ihrer Instagram-Story hochgeladen, das sie mit Kopfhörern und Mikrofon in einem Ton-Studio zeigt. „Was passiert hier“, schreibt die beliebte YouTuberin unter den kurzen Clip und verwirrt ihre Follower damit komplett! Bringt Dagi Bee etwa gar keine neue Kollektion raus? Ist ihr Geheimnis doch ein neuer Song? Das Rätselraten um das Top Secret des YouTube-Stars geht somit offiziell weiter.

Dagi Bee: Will sie nun doch Sängerin werden?

Sollte Dagi Bee am Sonntag tatsächlich verraten, dass es sich bei ihrem geheimen Projekt um einen eigenen Song handelt, wäre das DIE Überraschung. Denn vor wenigen Monaten haben wir die YouTuberin im exklusiven BRAVO TubeStars Interview gefragt, ob sie sich eine Karriere als Sängerin vorstellen kann und da wirkte es nicht so, als wäre schon ein Mega-Hit in Planung. „Ich will nichts ausschließen, aber ich kann definitiv nicht singen! Von mir wird also nichts Singsangmäßiges kommen“, sagte die YouTube-Queen damals im BRAVO-Talk. Dass die 23-Jährige jetzt auf einmal im Tonstudio steht, ist also eine krasse Überraschung. Doch ganz unwahrscheinlich ist eine musikalische Karriere von Dagi Bee dann doch nicht! Schließlich wurde sie für ihren Rap-Part in Julien Bams Song „Der Sandmann“ von ihren Followern total gefeiert. Und wer weiß – vielleicht ist Dagi dadurch ja erst auf den Geschmack gekommen und möchte es jetzt doch als Sängerin versuchen.

Ihr Verlobter Eugen, der für viele Stars Musikvideos dreht, hat immerhin auch schon Fotos von den bunten Neon-Röhren aus Dagis Ankündigungs-Video auf seinem Instagram gepostet. Vielleicht hat er ja das auch das Video zu Dagi Bees erstem Solo-Song produziert? Wir sind auf jeden Fall jetzt schon mega gespannt, welches coole Geheimnis die YouTube-Queen am Sonntag lüftet!