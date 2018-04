Dagi Bee: Beste Freundin Mrs. Bella bekommt wichtige Rolle auf ihrer Hochzeit

Dagi Bee ist voll im Hochzeitsfieber. Erst vor zwei Tagen postete die YouTuberin ein Foto von ihrer Hand auf Instagram, an der klar und deutlich der Verlobungsring funkelt, den ihr Eugen Kazakov 2016 in Paris an den Finger gesteckt hat. Dazu die Worte „Cannot wait to be your wife“ („Ich kann es gar nicht erwarten, deine Frau zu werden“).

Dagi Bee: Romantischer Antrag an Mrs. Bella

An diesem wichtigen Tag will Dagi Bee (23) natürlich auch ihre beste Freundin Mrs. Bella (25) dabeihaben! Doch die Beauty-Influencerin soll nicht einfach nur wie viele andere auf der Gästeliste stehen, sondern eine ganz besondere Aufgabe auf Dagis Hochzeit übernehmen.

Um Mrs. Bella in ihre Pläne einzuweihen, hat sich Dagi Bee natürlich etwas einfallen lassen: Sie stellte ihrer Freundin hinter den Kulissen der Echo-Verleihung in Berlin die Fragen aller Fragen - und Dagis 5,1 Millionen Instagram-Follower konnten über die Story miterleben, was passierte: "Isabelle, gib mir deine Hand!“, sagte Dagi Bee feierlich. Isabelle, möchtest du meine Brautjungfer werden?"

Mrs. Bella weiß gar nicht, wie ihr geschieht

Sichtlich gerührt weiß Mrs. Bella erst mal gar nicht, was sie auf diesen romantischen Antrag ihrer besten Freundin sagen soll. Doch im nächsten Teil der Story hat sich die hübsche Blondine wieder gefangen und die Antwort lautet natürlich ganz klar „Ja, ich will!“

Wann genau die Hochzeit von Dagi Bee und Eugen Kazakov stattfindet, ist nicht bekannt. Nur so viel hat Dagi schon verraten: Es wird noch in diesem Jahr so weit sein.