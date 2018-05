Dagi Bee auch schwanger? Jetzt spricht die YouTuberin!

YouTube-Star Bibi von BibisBeautyPalace ist schwanger! Dieses lang gehütete Geheimnis haben die 25-Jährige und ihr Boyfriend Julienco am vergangenen Samstag endlich gelüftet. Doch bekommt Bibis YouTube-Kollegin Dagi Bee mit ihrem Verlobten Eugen Kazakov nun etwa auch ihr erstes Kind?

Dagi Bee: Bekommt sie ein Baby?

In ihrem neusten YouTube-Video antwortet Dagi Bee mit viel Ironie und Humor auf hauptsächlich gemeine Nachrichten, die sie über Instagram von Hatern zugeschickt bekommt. In vielen dieser fiesen Messages vergleichen Dagi Bees Hater die YouTuberin mit Bibi. „Du bist sehr hässlich! Bibi sehr sehr sehr sehr schön“, steht in einer Nachricht. Dagi nimmt‘s mit einem Augenzwinkern und bedankt sich für das „liebe Kompliment“. Auch Bibis Schwangerschaft scheint für viele Dagi-Fans ein großes Thema zu sein. Die YouTuberin bekommt nämlich einige Fragen dazu gestellt. „Bist du auch schwanger“, fragt ein Fan und erhält auch prompt eine Antwort von Dagi Bee: „Ja bin ich“. Ein anderer Follower schreibt: „Bitte werde nicht auch noch schwanger in nächster Zeit“ und Dagi schreibt zurück „Bin ich aber schon“. Dass Dagi Bee in Wahrheit eigentlich gar nicht schwanger ist und es sich bei ihren Antworten auf die Nachrichten nur um einen Scherz handelt, löst die YouTuberin aber gleich wieder auf.

Dagi Bee: Die Community feiert ihren Humor!

„Wieso glauben die denn, dass ich schwanger bin“, sagt Dagi in ihrem YouTube-Video und lacht. Dass die beliebte YouTuberin diese Vergleiche mit Bibi komisch findet, ist nicht verwunderlich. Schließlich hat die Schwangerschaft vom BibisBeautyPalace-Star ja echt nichts mit ihr zu tun. Zwar erzählt Dagi in ihrem neuen Video, dass sie sich sehr für Bibi und Julienco freut. Doch nur, weil ihre YouTube-Kollegin ein Baby erwartet, hat das ja nicht zu bedeuten, dass Dagi mit ihrem Verlobten Eugen auch sofort ein Kind bekommen will oder muss! Die treuen Fans und Follower des YouTube-Stars wissen das auch und feiern es deshalb, wie lustig Dagi auf solche Fragen reagiert: „Ich finde es einfach unglaublich, dass du so humorvoll mit sowas umgehst. Einer der vielen Gründe warum du meine Lieblings-YouTuberin bist.“