Cole Sprouse und Dylan Sprouse sind Brüder, die sich selbst auch mal nicht so ernst nehmen. An Weihnachten hat Cole mal wieder seinen Humor bewiesen. Dylan hat diesen allerdings nicht so richtig verstanden. . . (wir übrigens auch nicht...).

Cole Sprouse: Alle Infos über den Riverdale Star Wie ist Weihnachten für euch gelaufen? Seid ihr mit euren Geschenken zufrieden? Schauspieler Dylan Sprouse(25) kann das leider nicht behaupten. Sein Bruder Cole Sprouse (25) hat sich diesmal einen ziemlichen Scherz erlaubt und Dylan etwas geschenkt, womit er leider so gar nichts anzufangen weiß. . @dylansprouse didn’t like his Christmas gift. pic.twitter.com/Pil9mb5sdN — Cole M. Sprouse (@colesprouse) 28. Dezember 2017 Bei Twitter teilte Cole Sprouse einen Schnappschuss des Geschenks, dass Dylan Sprouse vermutlich schon längst wieder zurückgegeben hat. Es handelt sich nämlich um eine große Anatomie-Tafel von einem Penis. Was sich Cole dabei gedacht hat? Das fragte sich auch sein Bruder, der vermutlich noch immer mehr als verwirrt ist. Feststeht: Ins Wohnzimmer hängen wird er es sich auf keinen Fall. Cole Sprouse scheint sich aber mächtig über seinen eigenen Scherz amüsiert zu haben - wir verstehen es zwar nicht, witzig ist es aber natürlich trotzdem! Bis Dylan zurückschlagen kann, dauert es leider ein bisschen. Zum Geburtstag im August oder Weihnachten 2018 kann sich Cole auf jeden Fall auf etwas gefasst machen. . . :D Dylan Sprouse

Hotel Zack & Cody

Star News

