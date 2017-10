Cole Sprouse: So geht es für Jughead Jones bei "Riverdale" weiter!

Cole Sprouse spielt auch in der zweiten Staffel von "Riverdale" eine ziemlich crazy Rolle. Am 11. Oktober (also heute!!!) geht's übrigens weiter. Was Jughead Jones in den nächsten Wochen durchstehen muss, hat Cole jetzt selbst schon mal verraten. . .

Riverdale Staffel 2: Besetzung, Darsteller und News Cole Sprouse (25) spielt bei der beliebten Netflix Serie "Riverdale" den süßen, aber auch irgendwie schrägen Schüler Jughead Jones. Die zweite Staffel wurde von allen Fans schon sehnsüchtig erwartet - ab heute ist es endlich so weit! Hast Du schon den neuen Trailer zur Staffel gesehen? Was man auf jeden Fall sagen kann: Es wird ziemlich düster, Leute! Archie (KJ Apa), Veronica (Camila Mendes), Betty (Lili Reinhart) und auch Jughead müssen sich auf Einiges gefasst machen. Cole Sprouse: So geht es bei Riverdale weiter Jetzt hat Cole Sprouse der "teenvogue" verraten, dass Jughead nicht nur tatsächlich in die Rockerbande der Serpents eintritt, sondern auch in deren kriminellen Geschäfte hineingezogen wird. "Er handelt sich selber ganz schönen Ärger ein, weil er seiner Familie und Freunden gegenüber loyal sein will. Er fragt sich, wem seine Treue gehört." Wow, das klingt wirklich spannend! Cole Sprouse: Alle Infos über den Riverdale Star Und nicht nur Cole Sprouse' Figur macht eine Veränderung durch. Auch Madelaine Petsch, die die hübsche Cheryl Blossom spielt, darf sich unter anderem auf ihre erste Romanze in der Serie freuen. Wer das wohl sein wird? Das zeigt Netflix ab heute bei "Riverdale". #SoooAufgeregt! TV Fernsehen © by WhatsBroadcast Anzeige Rekordpraktikanten im Handwerk VideoDays in Köln: Diese YouTuber kannst Du vor Ort treffen! Die Bachelorette 2017: Alle News & Kandidaten zur RTL-Dating-Show Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" Darsteller Die echten Namen der Köln 50667-Darsteller Berlin - Tag und Nacht: Das geht hinter den Kulissen ab! Die Köln 50667-Darsteller bei Instagram, Facebook, YouTube & Snapchat Hier bekommt ihr MEGA GEWINNE!