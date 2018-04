CNCO: Gewinne Tickets für eine exklusive Live-Session

CNCO gehören zu den erfolgreichsten Boybands der Welt. Mit ihrem Latin-Sound bringen die „Reggaetón Lento“-Stars reihenweise Mädchen-Herzen zum schmelzen. Du kannst die Boys jetzt bei einer intimen Live-Session persönlich kennenlernen.

CNCO live in Deutschland

Mega-News für alle CNCO-Fans. Am Sonntag (15. April) werden die Jungs für eine exklusive Filtr Live-Session nach Berlin kommen. Und die hat es in sich: Denn die Latin-Stars performen für ein paar ausgewählte Fans Songs aus ihrem neuen Album, das es seit 6. April überall zum streamen und kaufen gibt! Und damit noch nicht genug! Du kannst Christopher, Richard, Joel, Zabdiel und Erick auch noch persönlich kennenlernen. Hört sich gut an? Dann fülle einfach das Formular aus und schon bist du beim Gewinnspiel dabei. Denn wir verlosen 2x2 Tickets für die private Live-Session in Berlin am Sonntag!

Wichtig : Der genaue Ort wird dir erst kurz vorher mitgeteilt und der Einlass erfolgt nur gegen Vorlage des Personalausweises. Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsbevollmächtigten erscheinen. Außerdem werden vor Ort Filmaufnahmen gemacht.