Im exklusiven BRAVO Online Interview hat uns der "Club der roten Bänder"-Star nicht nur verraten, das ihm seine allererste Synchronsprecher-Rolle unglaublich viel Spaß gemacht hat, sondern auch, was bei Tim Oliver Schultz demnächst so alles ansteht. Auch ziemlich interessant: Was wünscht sich der Schauspieler eigentlich gerade am meisten? Du wirst überrascht sein!

Welches Projekt Tim Oliver Schultz nach "Club der roten Bänder" Staffel 3 tatsächlich angehen möchte, erfährst Du hier im Video!