â€žClub der roten BÃ¤nderâ€œ: Alle Infos zu Staffel 3 auf VOX!

"Club der roten Bänder": Ist Tim Oliver-Schultz als "Leo" in Staffel 3 nicht dabei?

Nicht nur wir waren überglücklich, dass Vox Anfang Dezember den Ruf vieler Fans erhörte und Staffel 3 von "Club der roten Bänder" tatsächlich bestätigte. Yippie! Doch das Wiedersehen mit unseren "Club der roten Bänder"-Helden könnte nach dem turbulenten Staffel 2-Finale vielleicht ganz anders aussehen, als wir alle erhoffen: Denn nun droht unserem „Club“-Liebling Leo schon vor Staffel 3 das Serienaus!

Wie bitte?! Eine dritte und letzte Staffel ohne Leo? Das geht ja gar nicht! Doch "Promiflash“ traf den süßen "Leo"-Darsteller Tim Oliver-Schultz im Rahmen der "Berlin Fashion Week" und konnte ihm ein erstaunliches Statement entlocken: "Dadurch, dass noch nichts unterschrieben ist, ich noch nirgendwo zugesagt habe, kann ich dazu noch gar nicht viel sagen. Ich würde mich total freuen, wenn es weitergeht und ich drücke die Daumen, dass es weitergeht, aber wir haben noch zu nichts unterschrieben."

Na gut! Immerhin ist klar, dass Ema, Leo & Co. Definitiv Lust haben weiterzumachen. Doch ganz so sicher, wie Vox uns weißmachen will, scheint Staffel 3 von „Club der roten Bänder“ noch nicht zu sein. Wenn alles jedoch klappt, sehen wir den „Club der rotten Bänder“ spätestens im Herbst 2017 wieder - dann allerdings zum allerletzten Mal!

Club der roten Bänder: Endet die Serie nach Staffel 3?

O-M-G! Was war das denn für ein Finale? Die zweite Staffel von "Club der roten Bänder" hat uns super geschockt! Denn erst wirkte es tatsächlich so, als sei das offene Ende wirklich das endgültige Finale der Serie. Und dann die Erlösung: Wir müssen auch 2017 nicht auf Leo, Emma und Co. verzichten! Denn es wird eine dritte Staffel geben!!!! JUHU!!!!!!!

Und klar freuen wir uns jetzt erst einmal über diese wundervolle News, doch sind wir zeitgleich auch ein bisschen traurig, denn: "Die dritte Staffel wird gleichzeitig auch die finale Staffel sein. Wir und auch Albert Espinosa wollen 'Club der roten Bänder' am liebsten als Trilogie erzählen. Und die Geschichte liegt uns zu sehr am Herzen, als dass wir sie nun darüber hinaus strecken und dadurch verwässern wollen", erklärt Vox-Geschäftsführer Bern Reichart dem Medienmagazin DWDL.

Gut, das klingt wirklich verständlich! Trotzdem werden wir den Club unglaublich vermissen! Die dritte Staffel wird wie gewohnt im Herbst 2017 im TV laufen. Wir müssen uns jetzt also wieder eine ganze Weile gedulden. Doch für alle Fans gibt es in der kommenden Woche eine zweistündige Dokumentation zu den Dreharbeiten der zweiten Staffel. Außerdem werden Jugendliche zu sehen sein, die gerade dabei sind, gegen eine Krankheit zu kämpfen.

Es bleibt also spannend! Und sobald die Dreharbeiten für die dritte Staffel starten, sind wir natürlich wieder mit dabei ;)

Diese krasse Rolle spielt "Club der roten Bänder"-Star Timur Bartels jetzt!

Keinen Bock mehr auf Teenie-Rollen? In "Club der roten Bänder" brachte uns Timur Bartels als "Alex" zum Heulen. Doch nun überrascht der 21-jährigen Darsteller mit dieser krassen Rolle!

Serientote leben einfach länger. Zumindest war der Schock bei uns und allen Fans von "Club der roten Bänder"groß, als "Alex"-Darsteller Timur Bartels am Ende von Staffel 1 einen tragischen Serientod sterben musste. Würde dies das Aus für Timur Bartels beim "Club" bedeuten? Von wegen! Denn schon in Staffel 2 sahen wir "Alex" wieder, wie er seinen ehemaligen Kollegen mit Rat und Tat zur Seite stand.

Doch auf weitere Teenie-Rollen scheint Timur Bartels wohl keinen Bock mehr zu haben, denn seit dem 08. Februar ist er in der ZDF-Krimiserie "Die Spezialisten – Im Namen der Opfer" (mittwochs um 19:25 Uhr) zu sehen. Dort spielt unser „Alex“ tatsächlich den Kriminalkommissar Ben Kuttner. Und tatsächlich beginnt für Timur damit ein ganz neuer Abschnitt: "Ja, mit der Rolle als Kriminalkommissar merke ich wieder einmal, dass ich erwachsen geworden bin und die Zeit sich nicht zurückdrehen lässt. Das ist für mich aber nicht so schlimm", so Timur im Interview mit "spot on news".

Timur schaut als Kriminalkommissar ganz schön böse! ZDF/Richard Hübner

Mit "Club der roten Bänder" soll aber auch noch nicht Schluss sein: Denn in Staffel 3 kehrt Timur Bartels als "Alex" tatsächlich noch einmal zurück. So ganz aus dem Nähkästchen will er aber noch nicht plaudern: "Das Geheimnis bleibt nur wie und warum", so Timur ganz geheimnisvoll im Interview. Ganz so klar, wie Timur Bartels tut, scheint Staffel 3 von „Club der roten Bänder“ jedoch nicht zu sein, weil die Verträge mit allen Darstellern noch gar nicht unterschrieben sind!

BRAVO exklusiv: Tim Oliver Schultz hat kein Problem mit seiner Glatze!

Die ersten Folgen der zweiten Staffel vom "Club der roten Bänder" sind bereits gelaufen (es ist sooo spannend!) Kurz vor der Ausstrahlung der neuen Folgen, haben wir Tim Oliver Schultz (er spielt Leo) zum exklusiven BRAVO Interview auf dem Dach des Bunkers getroffen, in dem die Erfolgs-Serie gedreht wird.

Natürlich haben wir mit ihm über die neue Staffel gequatscht und wie es sich eigentlich anfühlt, plötzlich wieder eine Glatze zu haben. Und worauf stehen eigentlich die Mädels, lieber Tim? ;)

Das Interview siehst Du oben im Video! Viel Spaß!

Steigt Damian Hardung jetzt aus?

Nach nur zwei Folgen lässt sich schon sagen: Die zweite Staffel von "Club der roten Bänder" wird genauso erfolgreich, wie die erste - und vielleicht kann sie sogar noch einen draufsetzen. Kein Wunder, dass viele Fans schon jetzt an eine dritte Staffel denken. Doch einer könnte leider fehlen. Damian Hardung, er spielt Jonas, hat jetzt ganz andere Pläne, die er auch nicht in Deutschland verwirklichen will . . .

Club der roten Bänder: Hier kannst Du die Folgen nachgucken!

Bist Du auch schon so aufgeregt? Ab heute geht es endlich wieder los!!! Die zweite Staffel von "Club der roten Bänder" startet um 20:15 Uhr bei VOX. Ab sofort dürfen wir uns wieder jeden Montag auf Doppelfolgen freuen.

Äh wie, Du hast heute Abend keine Zeit und bist schon ganz traurig? Keine Panik! Inzwischen gibt es ja verschiedene Online-Seiten, die Euch auch kostenlos anbieten, jede TV-Show oder Serie nachzuschauen.

Aber Vorsicht: Bei vielen Angeboten gibt es zwar einen Gratis-Monat, danach musst Du aber bezahlen. Nachdem Du der Testphase zugestimmt hast, solltest Du Dir also unbedingt notieren (falls Du nicht in den Bezahl-Modus wechseln willst), wann Du eventuell bestätigen musst, dass Du das Angebot NICHT weiterführen willst.

Wenn Du alles im Blick hast, kannst Du Dich ganz entspannt bei "TV-NOW", "TV-Spielfilm" oder Co. anmelden und Deine Lieblings-Serie jederzeit nachschauen. Die erste Staffel findest Du da natürlich auch! ;)

Wie bereiten sich die Schauspieler auf Ihre Rollen vor?

Wie Du weißt, beruht der "Club der roten Bänder" auf einer wahren Begebenheit. Eigentlich wird die Geschichte des spanischen Autoren Albert Espinosa erzählt, der als Jugendlicher sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht und durch eine Krebserkrankung ein Bein verloren hat.

Eine ziemlich krasse Geschichte, die Tim Oliver Schultz, Timur Bartels, Luise Befort und Co. da vor der Kamera umsetzen. Die schauspielerische Leistung ist echt bemerkenswert, findest Du nicht auch? Doch wie bereiten sich die Darsteller eigentlich auf die schwierigen Rollen vor?

Ivo Kortlang beispielsweise spielt Anton "Toni" Vogel, einen Autisten. Im Interview mit "Promiflash" erklärte er, dass er sich mit einem Betreuer traf, der etwa 20 Jahre Erfahrung mit Autisten hat. "Er hat mir ganz viele Geschichten erzählt. Im Autismus gibt es ja ein breites Spektrum, wie sich das äußern kann."

Und wie schwer war es, sich für die zweite Staffel wieder in die Rolle einzufinden? "Ich bin ans Set gekommen und die Rolle Toni war sofort wieder da." Und auch Tim Oliver Schultz hat sich schon vor den Dreharbeiten zur ersten Staffel intensiv mit seiner Rolle beschäftigt und mit Albert Espinosa persönlich gesprochen.

Das klingt nach harter und intensiver Arbeit, die sich schon jetzt mehr als ausgezahlt hat. Die Menschen lieben die Serie - fast genauso, wie die Schauspieler selbst.

Ist das die hübsche Freundin von Timur Bartels?

Nach den Dreharbeiten zu "Club der roten Bänder" (die neue Staffel startet übrigens am 7. November mit einer Doppelfolge - also am Montag!) und der großen Promo-Tour haben die Schauspieler mal wieder Zeit für sich. Damian Hartung (er spielt Jonas) reist mit einer Freundin durch Südamerika und auch Timur Bartels nutzt die Zeit natürlich aus. Timur spielt übrigens "Alex", der bei einer gefährlichen Operation verstarb. Doch in der neuen Staffel ist er wieder mit dabei. Wir sind so gespannt!

Timur entspannte sich in den letzten Wochen vor allem auch mit seiner Freundin, die übrigens unglaublich süß ist. Bisher hat er sie uns noch nicht so oft gezeigt, doch vor Kurzem teilte er ein Foto von sich und ihr. Als es noch ein bisschen wärmer war, schipperten die beiden in Berlin umher.

Auf Michelles Instagram-Account kann man übrigens noch viel mehr süße Liebes-Fotos der beiden sehen. Die zwei schweben definitiv auf Wolke sieben! Und wir dann ab kommenden Montag auch wieder, wenn die zweite Staffel endlich startet! :)

Warum Du die neuen Folgen auf keinen Fall verpassen darfst?

Der "Club der roten Bänder" kommt zurück und Du solltest auf jeden Fall einschalten. Aber warum eigentlich?

Im Interview mit "Promiflash" haben die Darsteller der Erfolgs-Serie aus ihrer persönlichen Sicht erklärt, wieso es sich auf jeden Fall lohnt, auch bei der zweiten Staffel dabei zu sein.

"Es geht hauptsächlich darum, wie der Club weiterhin zusammenbleibt, trotz Alex Tod. Und ich glaube, das ist, was die zweite Staffel so ein bisschen auszeichnet, dass man versuchen will eine Gruppe zu bleiben", erklärt Nick Julius Schuck, der den Hugo spielt.

Und Timur Bartels (spielt Alex) ist sich sicher, dass Du auf jeden Fall einschalten musst, weil: "Weil sie sehr viel Hoffnung gibt. Ich hab das Gefühl sie ist stärker und intensiver als die erste Staffel." Luise Befort (Emma) erklärt außerdem, dass es wieder viele Tränen geben wird - aber nicht nur, weil es so dramtisch und traurig wird, sondern auch vor lachen. Außerdem verspricht sie: "Und es wird sauspannend!"

Es wird sauspannend? Na davon sind wir auch jetzt schon mehr als überzeugt!

Damian Hardung: Was macht der Schauspieler nach "Club der roten Bänder"?

Nach den Dreharbeiten beginnt für die Schauspieler von der "Club der roten Bänder" noch ein großer Teil Arbeit. Gerade befinden sich Damian Hardung, Tim Oliver Schultz, Luise Befort und Co. auf großer Promo-Tour.

Doch was kommt danach? Viele Fans und wir auch wünschen uns jetzt schon eine dritte Staffel, doch bevor die gedreht wird (wenn sie denn gedreht wird), nehmen sich die Darsteller erst einmal eine wohlverdiente Pause.

Damian verlässt Hamburg Getty Images

Beim Screening-Event in Köln verriet Damian, der Jonas spielt, auf dem roten Teppich gegenüber "Promiflash": "Ich mach jetzt gerade eine kleine Leerlaufphase, in der ich mit einer Freundin durch Südamerika reisen werde. Ich freue mich einfach darauf, mitten in der Salzwüste zu stehen und fernab von allen Medien zu sein und einfach mal das Handy abzuschalten und wegzulassen."

Wow, das klingt wirklich super toll! Dabei wünschen wir ihm dann schon mal ganz viel Spaß - aber nicht vergessen: Pünktlich zu den Dreharbeiten zu dritten Staffel sollte Damian dann wieder zurück sein! ;)

Wie geht es beim "Club der roten Bänder" weiter?

Bist Du auch schon so aufgeregt? ^^ Immerhin sind es nur noch wenige Wochen (Juhu!), dann startet die zweite Staffel (7. November 2016) von der "Club der roten Bänder". Wie Du sicher weißt, laufen gerade schon die Wiederholungen der ersten Staffel. Immer montags können wir uns die Serie noch einmal anschauen. Das ist echt ziemlich cool! So weißt Du auf jeden Fall wieder ganz genau, was zuletzt passiert ist.

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel sind inzwischen auch schon vorbei und auch die Schauspieler warten gespannt auf den Start der neuen Folgen. Bis es so weit ist, haben wir die Möglichkeit, Euch einige Szenen-Bilder zu zeigen, die schon ein paar kleine Details verraten.

Emma (Luise Befort, 20) fängt ein neues Leben an. VOX / Martin Rottenkolber

Emma hat ihre Therapie überstanden und beginnt ein neues Leben. Sie verlässt den "Club der roten Bänder" aber nicht und besucht ihre Jungs noch immer im Krankenhaus. Sie hat jetzt einen Studienplatz in Berlin und lernt dort auch einen netten Studenten kennen. Ob die beiden zusammen kommen???

Leo (Tim Oliver Schultz,28) und Emma (Luise Befort) - kommen sie zusammen? VOX / Martin Rottenkolber

Emma ist noch immer für Leo da. Er muss einen Rückschlag einstecken, da sich sein Bein entzündet und er wieder an den Rollstuhl gefesselt ist, doch das ändert sich wieder. Mit Emma an seiner Seite übersteht er die Zeit. Wie es liebestechnisch zwischen den beiden weitergeht? Wir sind gespannt?

Jonas (Damian Hardung, 18), Laura (Mercedes Müller, 19) VOX / Martin Rottenkolber

Bei Jonas gibt es auch mal wieder großes Herzklopfen. Offenbar verknallt er sich in Laura. Die beiden kommen sich immer näher. Ziemlich süß die beiden. Laura wird übrigens von Mercedes Müller gespielt, die Du ganz sicher aus "Die wilden Hühner", vielen weiteren Filmen und der "Nutella"-Werbung kennst.

Chefärztin Dr. Reusch (Julia Grafflage), Emma (Luise Befort), Toni (Ivo Kortlang), Sabine (Stephanie Kämmer), Leo (Tim Oliver Schultz), Jonas (Damian Hardung) VOX / Martin Rottenkolber

Muss Toni nach seiner Entlassung entwa ins Heim? Emma, Sabine, Leo und Jonas geben alles und setzen sich dafür ein, dass eine andere Lösung für uns gewunden wird. Wie die aussieht werden wir in den nächsten Wochen erfahren!