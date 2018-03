CL: Losglück für Bayern

Der FC Bayern trifft im Viertelfinale der Champions League auf den spanischen Vertreter FC Sevilla, Liverpool und Manchester City tragen das englische Duell aus.

Die Bayern haben wieder einmal Losglück und treffen in der Champions League im Viertelfinale auf den FC Sevilla. Zunächst müssen die Münchener auswärts antreten und haben das Rückspiel in der heimischen Arena. Auch der FC Barcelona erwischt mit dem AS Rom einen vermeintlich leichten Gegner. Juventus Turin und Real Madrid tragen das CL-Finale von 2017 aus. Auf eine echte Kracher-Partie dürfen sich die englischen Fans freuen: Jürgen Klopp trifft mit seinem FC Liverpool auf Pep Guardiola und Manchester City.

Alle Partien im Überlick:

FC Sevilla - FC Bayern

(Hinspiel: 03. April, Rückspiel: 11. April)

Juventus Turin - Real Madrid

(Hinspiel: 03. April, Rückspiel: 11. April)

FC Barcelona - AS Roma

(Hinspiel: 04. April, Rückspiel: 10. April)

FC Liverpool - Manchester City

(Hinspiel: 04. April, Rückspiel: 10. April)