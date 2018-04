CL-Halbfinale: Bayern trifft auf Real!

Im schweizerischen Nyon sind die Halbfinal-Partien der UEFA Champions League ausgelost worden. Die Bayern treffen auf Real Madrid. Das zweite Halbfinale bestreiten der FC Liverpool und AS Rom.

Die Münchner haben dabei Heimrecht im Hinspiel und müssen im Rückspiel ins Santiago Bernabeu nach Madrid. Zuletzt traf der FCB im CL-Viertelfinale der vergangenen Saison auf die "Königlichen". Damals schieden die Bayern nach einem 1:2 im Hinspiel und einer 2:4-Niederlage (nach Verlängerung) im Rückspiel aus.

Jürgen Klopp trifft mit seinem FC Liverpool derweil auf die AS Rom. Das Hinspiel findet an der Anfield Road in Liverpool statt. Im Rückspiel geht es für die "Reds" dann in die italienische Hauptstadt.

Die Partien finden am 24. und 25. April sowie am 1. und 2. Mai statt.