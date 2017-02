â€žCircus Halligalliâ€œ: Joko und Klaas machen Schluss mit der Kultshow!

Großer TV-Schock für alle „Joko und Klaas“-Fans: Die Kultshow „Circus Halligalli“ wird eingestellt.

Ihre neunte Staffel, die am Dienstagabend startet, ist damit die letzte Staffel der Late-Night-Show. „Uns war von Anfang an klar, dass wir eine Show wie ‚Circus Halligalli‘ nicht bis in alle Ewigkeit machen werden. Alles, was wir mit dieser Sendung erreichen und machen wollten, werden wir bis zum Sommer verwirklichen. Wir wollen aufhören, wenn es am schönsten ist“, erklärt Joko Winterscheidt laut „DWDL“. „Wir gehören zu ProSieben und ProSieben zu uns. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern“, heißt es weiter.

Die gute Nachricht: Es wird also weiterhin neue Ausgaben von 'Die beste Show der Welt ' und 'Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt' geben. Und wer weiß… vielleicht planen die beiden ja auch schon ein weiteres Format.

Klaas über das „Circus Halligalli“-Aus:

„Joko ist mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen und das steht unserem Konzept natürlich im Weg. Es ist ein bisschen wie in einer langen Ehe. Da ist der Papa dann irgendwann auch mal eine Stunde länger im Garten, aber wenn er abends zum Essen kommt, dann freut er sich wieder richtig auf die Mama. Fernsehjahre rechnet man wie Hundejahre, die muss man sich gut einteilen“, erklärt Klaas Heufer-Umlauf gegenüber „DWDL“.

Die letzte Folge von „Circus Halligalli“ wird im Sommer auf ProSieben laufen.

9. Januar 2017

„Circus Halligalli“ bekommt eine neue Sendezeit!

Joko und Klaas sind das Erfolgs-Duo im Deutschen Fernsehen. Die beiden Moderatoren wurden auf den Musiksendern MTV und VIVA groß – einige Jahre später starteten sie als Duo durch. Mit ihrer Sendung „Circus Halligalli“ brachten sie frischen Wind ins TV-Programm. Doch jetzt bekommt die ProSieben-Show einen ganz neuen Sendeplatz!

Wann kommt Joko & Klaas?

Nach gut vier Jahren ist Schluss! „Circus Halligalli“ fliegt aus dem TV-Programm am Montagabend! Zukünftig werden Joko und Klaas immer dienstags um 22:15 Uhr zu sehen sein, wie „DWDL.de“ schreibt. Denn die Show lief in der vergangenen Staffel nicht mehr so gut, wie zuvor. Eine neue Sendezeit soll wieder mehr Zuschauer anlocken. Ob die Veränderung wirklich wieder mehr Leute zum Einschalten bringt, wird sich zeigen. Ab dem 14. Februar ist „Circus Halligalli“ aus der Winterpause zurück und wieder im TV-Programm.

Montags setzt der Sender dann übrigens auf Sitcoms wie „2 Broke Girls“ oder „New Girl“.

