Cheyenne Ochsenknecht ist schon lange wieder Single!

Letzten Sommer machte Cheyenne Ochsenknecht die Beziehung mit Fußballprofi Jean Ghafourian öffentlicht. Doch die Beziehung hielt nur kurz - inzwischen ist das Nachwuchsmodel wieder Single. Gegenüber "Promiflash" bestätigte die Blondine die Trennung: "Ja, alles super. Single… Schon lange. Aber es ist auch besser so."

Von Liebeskummer keine Spur... Cheyenne Ochsenknecht konzentriert sich liebe auf ihre Karriere. :)

14. Juli 2016

Cheyenne Ochsenknecht: Das sagt ihre Familie zu Jean Ghafourian!

Cheyenne Ochsenknecht ist bis über beide Ohren in Kicker Jean Ghafourian verliebt. Inzwischen turteln die Zwei auch ganz öffentlich herum. Aber was sagt denn eigentlich ihre Familie zum neuen Freund? Denn DIE ist Cheyenne bekanntlich sehr wichtig! Jean sollte da also einen guten Eindruck hinterlassen… hat er das geschafft?

Was sagt Familie Ochsenknecht zum neuen Freund?

Vor Mama Natascha muss der Fußball-Star auf jeden Fall keine mehr Angst haben. Sie erklärt gegenüber RTL: „Ich sage nur soviel: Es geht beiden gut, sie sind happy. Meine Kinder bringen wirklich super Leute nach Hause, da konnte ich mich bisher nie beschweren.“ Das klingt doch schon mal ganz gut. Und was sagen die beiden großen Brüder? Die sind ja bekanntlich etwas kritisch, wenn es um ihre kleine Schwester geht! „Wir haben ihn kennengelernt an ihrem Geburtstag, aber die Prüfung kommt noch“, erklärt Jimi Blue. Und Wilson fügt hinzu: „Wir machen erst mal einen Männertrip und dann finden wir alles heraus.“

Oh weia: Muss sich Jean Ghafourian da Sorgen machen? Eigentlich nicht - denn bisher wurde jeder sehr nett in der Familie aufgenommen. =)

12. Juli 2016

Cheyenne Ochsenknecht zeigt ihren Fußball-Freund!

Bei Cheyenne Ochsenknecht läuft’s gerade wie am Schnürchen. Die Promi-Tochter etabliert sich gerade als Model, zierte bereits das Cover der Grazia, lief bei der Fashion Week in Berlin - und das ganz ohne GNTM!!!