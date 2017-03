Chameen Loca von "Berlin – Tag und Nacht" bei Instagram & YouTube, ihre Nationalität und Haare

Alle Fans von Chameen Loca können sich freuen: Die Darstellerin kommt als Jessica Nowak zurück zu "Berlin - Tag und Nacht". Schon bald wird Chameen Loca ihr Comeback bei BTN feiern. Chameen Loca ist erst Ende des Jahres bei "Berlin - Tag und Nacht" ausgestiegen. Seitdem konzentrierte sie sich auf ihren YouTube-Channel. Dort macht Chameen Comedy, Follow me arounds, Vlogs und Real Talk. Jetzt kommt sie endlich zu BTN zurück! Wie lange sie wieder in ihre Rolle Jessica Nowak schlüpfen wird, ist allerdings nicht bekannt.

Chameen Loca ist in den sozialen Netzwerken sehr aktiv. Bei Instagram hat Chameen über 400.000 Follower. Bei Facebook sind es bereits über 800.000 Tausend Fans. Ihr YouTube-Channel wächst extrem schnell - dort hat sie über 114.000 Abonnebten. Bei Snapchat hat Chameen Loca den Namen: chameen-loca (Stand: März 2017).

Am liebsten verbringt die YouTuberin ihre freie Zeit mit ihren süßen Haustieren. Chameen ist total vernarrt in ihre Vierbeiner. <3

Chameen Loca: Nationalität/Herkunft, Größe, Alter

Chameen Loca wurde am 9. Februar 1990 in Berlin geboren. Sie ist 27 Jahre (Stand März 2017) alt, hat eine Größe von 1,75 m und ihr bürgerlicher Name ist "Chameen von Klepacki". Außerdem hat sie mehrere Spitznamen, wie: Chmeeni, Chumi, Chamus usw.

Chameen Loca hat die deutsche Nationalität, sie hat aber ausländische Wurzeln. Sie ist eine Sintiza - Sinti ist der Oberbegriff für die am längsten in Mitteleuropa lebende Roma-Gruppe.

Chameen Loca: Ihre Haare

Chameen Loca hatte gefühlt schon mal alle Haarfarben und Haarschnitte. Ihre Hairstory siehst Du im YouTube-Video:

Chameen Loca: Hot, Tattoos, Piercings Beauty-Eingriffe

Chameen Loca hat einen super hotten Body und trägt mehrere Piercings und Tattoos.

Piercings: Zungenpiercing, Nasenpiercing, Ober-und Unterlippe (aber da trägt sie keinen Schmuck mehr)

Tattoos: ca. 18 Tattoos, die meisten ohne Bedeutung

Chameen Loca hat sich kürzlich die Lippen mit Hyalouron aufspritzen lassen. Mehr darüber erfährst Du hier.

Du willst noch mehr über Chameen Loca erfahren? Hier gibt's 12 Fakten über die BTN-Darstellerin.

