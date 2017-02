Capri-Sonne: Das Kult-Getränk bekommt einen neuen Namen!

Fast täglich werden nicht nur aus Rucksäcken in der Schule Capri-Sonnen geholt. Auch für unterwegs greifen noch immer viele Menschen auf das praktische Trink-Päckchen zurück.

Doch in Zukunft müssen wir uns ein wenig umgewöhnen. Denn jetzt wurde bekannt, dass die Kult-Marke Capri-Sonne einen neuen Namen bekommt.

Warum wird aus Capri-Sonne Capri-Sun?

Aus Capri-Sonne wir künftig also Capri-Sun. Gut, sooo eine große Veränderung ist das jetzt nicht. Aber warum, kommt es jetzt zur Namens-Änderung? Die Erklärung ist ganz einfach: Der Saft wird in 110 Ländern verkauft und soll einfach überall gleich heißen. Macht Sinn. . .

Mit dem neuen Namen kommt auch eine neue Verpackung. Diese sorgt mal wieder für Ärger, denn auch bei der Sorte "Orange" sind dann ab jetzt wieder drei Orangen abgebildet. Das lässt glauben, dass ziemlich viel gesundes Obst in dem kleinen Päckchen steckt. Laut der Verbraucherzentrale Hamburg stecken in jeder Capri-Sonne aber gerade mal ein Esslöffel Orangensaft. Weiter enthalten sind Wasser, Zucker und Zitronen-Saft. Mit einer Orange können also ganze sieben Tüten befüllt werden.

Doch davon abgesehen finden wir die Namens-Änderung nicht weiter schlimm. Viel verändert sich ja auch nicht. . . ;)

