Camila Cabello: Coole Überraschung zum Tourstart

Endlich ist es so weit! Camila Cabello startet heute ihre „Never Be The Same”-Tour und für die 21-Jährige könnte es nicht besser laufen. Denn kurz vor Tournee-Beginn wartete noch eine mega krasse Überraschung auf die „Havana“-Sängerin!

Große Auszeichnung für Camila Cabello

Auf Instagram hat Camila ihren Fans nämlich unter einem Post verraten, dass ihr Song „Never Be The Same“ mit Platin ausgezeichnet wurde! Ihr Hit ist damit der allererste, der in diesem Jahr diese große Auszeichnung bekommt. Eine richtig coole Belohnung, über die sich die Sängerin auch riesig freut. „Das ist wirklich so ein großartiges Gefühl! Danke, dass ihr mich und meine Musik so unterstützt und es mir ermöglicht meinen Traum zu leben“, schrieb Camila unter ihr Foto und bedankte sich damit bei ihren Fans.

„Havana“-Sängerin kommt nach Deutschland

Eine so coole Ehrung ihrer Musik pusht die 21-Jährige auf jeden Fall noch mal extra bei ihrem Tournee-Kickoff in Vancouver! Denn heute ist der ganz offizielle Start ihrer ersten Tour als Solo-Künstlerin. Ganze sieben Monate lang wird die Sängerin mit ihrer mega Stimme in über 60 Städten weltweit auftreten. Unter anderem kommt Camila mit ihrer „Never Be The Same“-Tour auch nach Deutschland, wo sie am 18. Juni im Tempodrom in Berlin performt.

............ready? #NeverBeTheSameTourTomorrow 🔮 Ein Beitrag geteilt von camila (@camila_cabello) am Apr 8, 2018 um 9:57 PDT

Nicht nur die Sängerin freut sich mega auf ihre Tour, auch Camila’s Fans können es kaum noch erwarten das ehemalige „Fifth Harmony“-Mitglied live zu sehen! Denn schon jetzt hat ihr neuster Post bei Instagram – ein „Never Be The Same Tour“-Video – fast 1 Million Aufrufe! Und auch wir sind uns sicher, dass die 21-Jährige alle Konzert-Besucher mit ihrer großartigen Stimme begeistern wird.