Calantha Wollny: Mutter Silvia will sie einweisen lassen!

Immer wieder gibt es Ärger um Calantha Wollny! Erst vor wenigen Tagen lieferte sich die Tochter der XXL-Großfamilie eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ihr Freund Alex, von dem der Rest der Familie gar nichts hält, saß am Steuer. Am 15. Februar muss sich der Wollny Spross außerdem wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Calantha soll einer Mitschülerin die Augen mit Pfefferspray verätzt haben.

Nach den jüngsten Vorfällen will Mutter Silvia Wollny sie nun in eine Klinik einweisen. „Ich will Calantha einweisen lassen. Sie ist mein Kind und ich liebe sie, aber momentan ist sie eine Gefahr für sich und andere. Ich lasse nicht zu, dass dieser Idiot sie zerstört", erklärt sie gegenüber der BILD-Zeitung.

Calantha Wollny hat Stress mit der Familie

Bei Facebook meldete sich Calantha Wollny inzwischen auch zu Wort und greift ausgerechnet ihre Mutter an: „Ja, ich habe das Auto geklaut und es war scheiße, aber, was ich lächerliche finde, ist, dass meine Mutter an die Zeitungen geht. Ich hatte letzte Woche Montag einen Gerichtstermin mit meiner Mutter wegen Kindeswohlgefährdung." (Sie hat den Post inzwischen wieder gelöscht.)

Schon öfter hat Calantha via Facebook klar gemacht, dass sie nicht mehr an der TV-Sendung mitwirken wollen und ihr der Druck zu viel ist. Doch angeblich hätte Silvia Wollny sie nicht gelassen. Deshalb sei der Teenie immer wieder von zu Hause abgehauen, hätte versucht Kontakt zum Vater aufzunehmen und Zuflucht bei ihren Freunden gesucht.

Auch Schwester Sarafina macht sich große Sorgen, wie sie der BILD-Zeitung erzählt. „Egal was Mama zu Calantha sagt, es zieht an ihr vorbei. Sie ist eiskalt zu uns."

Calantha Wollny ist seit der Verfolgungsjagd noch nicht wieder nach Hause gekommen...

27. Januar 2017

Calantha Wollny vor Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung

Calantha Wollny, von der Kult-Familie „Die Wollnys“, hat immer wieder Ärger. Im vergangenen Jahr hatte sie einen großen Streit mit Mutter Silvia. Sie beschuldigte ihre Mutter nicht ausreichend für sie da zu sein und sie abschieben zu wollen. In einem Closer-Interview erklärte die besorgte Wollny-Mutter, dass ihre Tochter Calantha die falschen Freunde hätte und dringen in psychologische Hände gegeben werden müsste.

Hat Calantha Wollny ihre Mitschülerin verletzt?

Nun hat die 16-Jährige mal wieder Ärger und muss sich sogar vor Gericht verantworten. Sie soll eine Mitschülerin mit Pfefferspray attackiert und schwer verletzt haben.

Angeklagt ist Calantha Wollny deshalb wegen schwerer Körperverletzung. Das Amtsgericht in Neuss wird sich mit dem Fall beschäftigen.

Der Vorfall soll im August 2016 geschehen sein. Laut Anklage soll Calantha Wollny ihrer Mitschülerin aufgelauert und sie mit Pfefferspray besprüht haben. Dabei erlitt das Opfer einen Verätzung 2. Grades an den Augen. Das ist echt heftig!

Was sagt Calantha Wollny zum Vorfall?

Calantha Wollny bestreitet allerdings die Tat! Laut ihrer Aussage ist sie zum Zeitpunkt gar nicht in Neuss, sondern in Düsseldorf gewesen. Deshalb werden beim Prozess einige Zeugen vorgeladen. Ob Calantha Wollny schuldig ist, wird dann das Gericht entscheiden.

