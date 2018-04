Bundesliga-Abstiegscheck: Wer bleibt drin, wer muss runter?

Im Tabellenkeller der Bundesliga kämpfen der SC Freiburg, VfL Wolfsburg, Mainz 05, der Hamburger SV und der 1. FC Köln um den Klassenerhalt. Wir machen für euch den Abstiegscheck!

Es ist spannend im Abstiegskampf! Gleich fünf Teams kämpfen an den letzten fünf Spieltagen um den Verbleib in der Bundesliga. Dabei steckt der SC Freiburg nach der Heimniederlage gegen den Mitkonkurrenten VfL Wolfsburg wieder mehr denn je unten drin. In den letzten fünf Spielen geht es für den SC, der nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, gegen die drei restlichen Konkurrenten aus dem Tabellenkeller. In diesen Spielen will der SC Freiburg den Klassenerhalt perfekt machen.

Fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz, den der FSV Mainz 05 belegt, liegt der HSV. Die Hamburger haben nach dem 3:2-Sieg über Schalke wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt, aber auch noch ein schweres Restprogramm. Einen Punkt dahinter ist der 1. FC Köln Tabellenletzter. Die "Geißböcke" wollen sich aber trotz des mageren 1:1-Unentschieden gegen Mainz 05 nicht aufgeben. Wir sagen euch, wer am Ende der Saison absteigt und wer in der Bundesliga bleibt.

Das Restprogramm der Teams und die BRAVO SPORT-Prognose:

SC Freiburg

(A) FSV Mainz 05

(A) Hamburger SV

(H) 1. FC Köln

(A) Bor. M'Gladbach

(H) FC Augsburg

VfL Wolfsburg:

(H) FC Augsburg

(A) Bor. M'Gladbach

(H) Hamburger SV

(A) RB Leipzig

(H) 1. FC Köln

FSV Mainz 05

(H) SC Freiburg

(A) FC Augsburg

(H) RB Leipzig

(A) Borussia Dortmund

(H) Werder Bremen

Hamburger SV:

(A) 1899 Hoffenheim

(H) SC Freiburg

(A) VfL Wolfsburg

(A) Eintracht Frankfurt

(H) Bor. M'Gladbach

1. FC Köln

(A) Hertha BSC Berlin

(H) Schalke 04

(A) SC Freiburg

(H) Bayern München

(A) VfL Wolfsburg



BRAVO-SPORT-Prognose:

Klassenerhalt: VfL Wolfsburg, SC Freiburg

Relegation: FSV Mainz 05

Abstieg: Hamburger SV, 1. FC Köln