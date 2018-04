BTS: Kommen sie endlich nach Deutschland?

2017 gingen die sieben Jungs der krass angesagten K-Pop-Band BTS endlich auf langersehnte Welt-Tournee. Die Enttäuschung bei den deutschen Fans war allerdings extrem groß, als bekannt wurde, dass BTS kein Konzert in Deutschland geben würden. Doch, das könnte sich jetzt ändern!

Facebook-Veranstaltung „BTS in Germany 2018“

Seit Kurzem ist auf FB eine Seite online gegangen, wegen der die Fan-Gemeinde von BTS völlig abgeht. Die trägt nämlich den Namen „BTS in Germany 2018“, zeigt den 31.Dezember 2018 als Datum für die Veranstaltung und fast 3000 User haben schon zugesagt. Oh mein Gott! Kann es also wirklich sein, dass die Boys dieses Jahr eeeeeendlich ihr Konzert-Debut in Deutschland geben?

Facebook/BTS - Bangtan Germany

Die Fans setzen sich ein

Leider ist die Facebook-Page keine offizielle Konzert-Ankündigung, sondern lediglich der Versuch der Fans, die sich „ARMY“ nennen, die Band aus Südkorea nach Deutschland zu locken. Schaaaade… Aber vielleicht freuen sich V, Jungkook, Suga, J-Hope, Jimin, Jin und RM auch so über den Support, dass sie bald mal bei uns vorbeischauen. Wir fänden es alle mega! Und bis es soweit ist, versorgen BTS uns ja in ihrer Youtube-Serie mit Behind-the-Scenes-Material der Tour.