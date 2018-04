BTS: Endlich kommt ihr neues Album

Das Warten hat ein Ende! Die angesagte K-Pop-Band BTS bringt endlich ein neues Album raus. Eines steht jetzt schon fest: Mit ihren neuen Liedern werden V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope garantiert mal wieder alle Erwartungen ihrer Fans übertreffen!

So cool wird das neue Album von BTS

Lange haben wir auf neue Hits von der erfolgreichen K-Pop-Band BTS gewartet. Jetzt wurden unsere Gebete endlich erhört! Am 18. Mai kommt das neue Album der BTS-Jungs raus und wir können es kaum noch erwarten. „Love Yourself: Tear“ wird das neue Album heißen und auf „Love Yourself: Her“ von BTS aufbauen. Im Gegensatz zu „Her“ wird „Love Yourself: Tear“ aber ein richtig langes Album werden. Das bedeutet wir können uns auf ganz viele neue Lieder von der angesagten K-Pop-Band freuen.

Das neue BTS-Album „Love Yourself: Tear“ jetzt schon zu kaufen

Für alle Fans, die nicht mehr bis zum 18. Mai warten können gibt es noch besonders gute News: Denn schon ab heute können wir das neue Album „Love Yourself: Tear“ online vorbestellen und uns so die Wartezeit verkürzen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob das neue BTS-Album genauso von der „ARMY“ gefeiert wird wie die anderen Werke der angesagten Boyband. Immerhin wurde der Vorgänger des Albums – „Love Yourself: Her“ – damals innerhalb kürzester Zeit von über 1 Million Fans vorbestellt.