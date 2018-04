BTS: Dinge, die man bei einem K-Pop-Konzert nicht machen sollte!

Es ist ein Traum, der wahr wird, wenn unsere Lieblings-Idole wie die Band BTS auf Tour gehen und wir die Chance bekommen, sie live zu sehen. Aber es gibt gewisse Einschränkungen, Fan zu sein und Konzerte zu besuchen. Hier sind einige Dinge, die man bei einem K-Pop-Konzert NICHT tun sollte.

1. Sei nicht unhöflich zu anderen Fans

Wir alle denken, wir sind der Fan Nummer eins und das ist okay. Aber es gibt keinen Grund, andere Fans respektlos zu behandeln, weil sie vielleicht nicht so viel wissen oder später mit K-Pop anfangen. Jeder Fan, der zu einem Konzert kommt, verdient es, dabei zu sein, also versuche nicht, anderen Fans überlegen zu sein. Ihr seid alle dort, um den Erfolg und das wunderbare Talent des Idols zu genießen und zu feiern.

2. Nicht schubsen

Es ist respektlos einen anderen Fan nur deshalb zu schubsen, weil dieser dir vielleicht im Weg steht. Es gibt keinen Grund, dass du eine andere Person auf dem Konzert berührst. Wenn sie dir im Weg stehen oder deine Sicht behindern, bitte sie freundlich zur Seite zu gehen und wenn sie sich nicht bewegen, kannst du auch zur Seite gehen.

3. Nichts auf die Bühne werfen

Es ist ziemlich gefährlich, Dinge aus der Ferne auf die Idole zu werfen, weil du sie treffen und verletzen kannst, oder du könntest den Auftritt stören. Wirf bitte keine Unterwäsche oder andere persönliche Produkte auf die Bühne, weil dies respektlos ist und man den Eindruck erweckt, dass sie als sexuelle Objekte und nicht als Menschen wahrgenommen werden. Wenn du ihnen ein Geschenk machen möchtest, finde eine Möglichkeit deinen Idolen zu mailen, anstatt sie aus der Menge zu bewerfen. Auf diese Weise können die Stars es vermeiden die Geschenke zu verlieren oder dadurch verletzt zu werden.

4. Stalk dein Idol nicht vor dem Hotel

Wir alle wollen unseren Lieblings-Idolen möglichst nah sein, doch das gibt niemandem einen Grund sie zu stalken und vor ihrem Hotel zu campen. Sie sind auch nur Menschen und verdienen ihre Privatsphäre, um sich zu entspannen. Wenn du deine Idole liebst, dann würdest du sie gut ausruhen lassen, anstatt sie während ihrer privaten Zeit zu belästigen.

Das wichtigste ist: Behandle deine Idole mit dem gleichen Respekt, mit dem du behandelt werden möchtest, und sei dir bewusst, wie du die Menschen in deiner Umgebung beeinflusst. Aber am wichtigsten – viel Spaß!