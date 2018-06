BTS: Dieser neue Song ist mega!

BTS feiert ihren fünften Geburtstag mit der Veröffentlichung einer alternativen Rock-Version des letztjährigen sentimentalen Hits "Spring Day".

BTS: Remix ihres Hits "Spring Day"

"Spring Day" ist der erste Song der Gruppe, der in die "Bubbling Under Hot 100 Charts" einbricht. Die Rock-Version des Songs wurde ursprünglich am 29. Dezember auf dem südkoreanischen Sender KBS zum Jahresende vorgestellt. Das Lied wurde im Februar letzten Jahres veröffentlicht.

BTS: Mega Jubiläums-Event

Seine Veröffentlichung auf Soundcloud diente als "Eröffnungsfeier" des jährlichen Jubiläums-Events von BTS, das BTS Festa genannt wurde. Die diesjährige Festa erinnert an den fünften Platz der Gruppe, seit sie am 12. Juni 2013 mit "No More Dream" als BTS debütierte. "Spring Day" ist das zweite Lied, das an diesem Wochenende eine Rock-Version veröffentlicht hat, nachdem am Freitag (1. Juni) ein größerer Ausschnitt von "Fake Love" veröffentlicht wurde. BTS hat kürzlich Geschichte geschrieben, indem es die Billboard 200 mit dem ersten nicht überwiegend englischen Album dieses Jahrzehnts, Love Yourself: Tear, übertrumpfte und mit der Single "Fake Love" die Nummer 10 erreichte. Das Album fällt auf Platz 6 der Charts dieser Woche vom 9. Juni.