BTS: Diese Superstars sind Fans der K-Pop-Boys!

BTS oder auch Bangtan Boys sind die zur Zeit erfolgreichste K-Pop-Band der Welt! Mit Songs wie „Mic Drop“ oder „DNA“ erobern sie die Charts und verdrehen Millionen von Fans den Kopf. Auch andere Superstars feiern die südkoreanischen Jungs. Welche prominenten Unterstützer die BTS-Stars haben, liest du hier …

Camila Cabello liebt BTS

Die „Havana”-Sängerin ist ein großer Fan der südkoreanischen K-Pop-Stars. Nicht nur deren Songs haben es der 21-Jährigen angetan, vor allem die Choreographien findet der Ex-Fifth-Harmony-Star super: „Die Jungs von BTS sind total talentiert und cool. Sie stecken eine Menge Arbeit in ihre Choreos!“, verrät die Beauty in einem Interview. Auch von ihrer Arbeitseinstellung ist der „Never Be The Same“-Star begeistert: „Man sieht, dass sie wirklich hart arbeiten – und das respektiere ich total!“

Charlie Puth feiert Jungkooks Cover

Der „The Fast And The Furious“-Soundtrack „See You Again” machten Charlie Puth im Jahr 2015 zum internationalen Mega-Star. Es folgten Hits wie „Marvin Gaye“, „Attention“, „How Long“ und "We Don’t Talk Anymore“. Letzteren Song fand auch BTS-Musiker Jungkook so gut, dass er den ihn coverte. Das wiederum kam bei Charlie Puth so gut an, dass er das Video teilte und schrieb:„Ich finde die Musik von BTS wirklich super!“ Wie wäre es mit einem Feature, Jungs?

Charli XCX scherzt: „Ich bin das neue BTS-Mitglied!“

Nach einem Festival-Auftritt im August 2017 hing Charli XCX mit den Jungs von BTS backstage ab. Die „Boys“-Sängerin postete ein Bild mit den Big-Hit-Entertainment-Stars und schrieb dazu: „Ich bin das neuste Mitglied von BTS. Ich liebe euch, Jungs!“

first day as the newest member of @BTS_twt. love u guys 💕🇰🇷💕🇰🇷 pic.twitter.com/EyUOWxfBl5 — CHARLI XCX (@charli_xcx) 14. August 2017

DNCE wollen Song mit BTS

Als ein Fan Joe Jonas und seine Band DNCE aufforderte, einen Song mit den K-Pop-Stars aufzunehmen, antworteten die „Cake By The Ocean“-Stars auf Twitter:“Wir lieben BTS und würden mit ihnen jeder Zeit kollaborieren!” DNCE und BTS? Da würde mit Sicherheit ein Mega-Hit bei rauskommen.

We LOVE @BTS_twt we'd collab with them any day 😎🔥 https://t.co/LjZ943lWg5 — DNCE (@DNCE) 5. Juni 2017

Zedd und BTS: baldige Kollabo?

Als der deutsche Super-DJ Zedd davon hörte, dass BTS große Fans von ihm sind, schrieb er auf Twitter:„Ich habe gehört, dass ihr mit mir einen Song aufnehmen wollt? Dann lasst es uns tun!“ Ist also ein Feature mit dem „The Middle“-Produzenten nicht mehr weit entfernt? Wir halten euch auf dem Laufenden!

@BTS_twt hi guys. I hear u wanna collaborate with me. Let’s do it. :) — Zedd (@Zedd) 17. November 2017

Ansel Elgort ist der größte BTS-Stan

Mit Filmen wie „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“, „Die Bestimmung“ oder „Baby Driver“ wurde Ansel Elgort zum gefeierten Hollywood-Star. Doch trotz des Erfolgs weiß Ansel genau wie es ist, wenn man ein richtiger Fan ist. Denn der Schauspieler ist der wohl größte prominente BTS-Supporter! Fast wöchentlich postet Ansel Elgort auf seinen Social-Media-Kanälen über die Jungs. Aber seht selbst …

Ansel schwämt bei den American Music Awards von BTS

Ansel hängt mit BTS ab

Joined a K pop band 🙏 pic.twitter.com/YFNswqVbx3 — Ansel Elgort (@AnselElgort) 22. Mai 2017

When I showed Tae and RM an early version of Supernova in Seoul this summer 🤣 it’s finally out now! https://t.co/ULTgQ7CEgr?ssr=true pic.twitter.com/x19hMj0z0K — Ansel Elgort (@AnselElgort) 13. Januar 2018

Much ❤️ they are really the nicest dudes, @BTS_twt thanks for coming and supporting #BabyDriver I can't wait to hear your album guys pic.twitter.com/FDozFAQzta — Ansel Elgort (@AnselElgort) 25. August 2017

Ansel feiert die Musik der K-Pop-Stars

Ihr wollt mehr über die BTS-Boys erfahren? Dann checkt hier unsere Steckbriefe zu: Sänger V, Rapper Suga und dem talentierten Jin!