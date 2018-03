BTS: Die K-Pop-Stars in Deutschland!

Die K-Pop-Band BTS gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. Auch in Deutschland haben die Bangtan Boys eine riesige Fan-Gemeinde. Ob und wann die südkoreanische Boyband nach Deutschland kommt, erfahrt ihr hier …

Fans wollen BTS in Deutschland sehen!

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope – diese Namen sollte man sich merken. Denn die Jungs sind alle Mitglied der erfolgreichsten K-Pop-Band der Welt: BTS! Während sie in ihrer Heimat Südkorea schon längst Mega-Stars sind, startet die Boyband seit vergangenem Jahr auch in Amerika und Europa durch. Doch während BTS schon mehrmals in Amerika waren, warten die Fans in europäischen Ländern seit Jahren auf einen Besuch ihrer Idole. Einige Supporter starteten sogar schon Petitionen, um der Band und Konzertveranstaltern zu zeigen, dass die Boys auch hier gefragt sind.

Voller Terminkalender

Für 2018 sieht es im Terminkalender der BTS-Boys schon ziemlich voll aus. Ist das auch der Grund, warum bisher keine Termine der K-Pop-Stars in Europa verkündet wurden? Der erste und bisher letzte Besuch der K-Pop-Stars in Deutschland war im Sommer 2014. Damals kamen die „MIC Drop“-Stars für ein Fan-Treffen nach Berlin. Seitdem gab es keinen Besuch mehr in Germany. Es wird also Zeit!

BTS: Europa-Besuch bestätigt?

Doch es scheint tatsächlich so, dass die Durchstarter bald nach Europa kommen. Während die Mitglieder in Interviews sonst immer nur davon sprachen, dass sie gerne mal nach Europa kommen würden, verkündeten sie vor kurzem, dass sie nach Europa kommen werden.Bestätigt wurde von ihrem Label BigHit allerdings noch nichts Konkretes. Wir bleiben auf jeden Fall dran und halten euch auf dem Laufenden, wann und wo ihr die K-Pop-Stars in Deutschland erleben könnt!