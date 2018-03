BTS: Die Jungs starten ihre eigene YouTube-Serie

Fans der Bangtan Boys, besser bekannt als BTS, können sich freuen: Bald schon könnt ihr die Jungs der südkoreanischen K-Pop-Band bei YouTube hinter die Kulissen ihrer Tour begleiten! Am 28. März starten Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jungkook ihre eigene Serie “BTS: Burn the Stage”.

BTS ganz privat

Im letzten Jahr eroberten BTS mit ihrer "The Wings Tour" neben Asien bereits die USA und Südamerika. Doch auch in Deutschland und Europa wächst die Fangemeinde der sieben südkoreanischen Jungs immer mehr. Deshalb hat sich die Boygroup jetzt etwas ganz Besonderes für ihre Anhänger überlegt und die Kameras auch hinter den Kulissen für euch laufen lassen: In einer neuen YouTube-Serie könnt ihr BTS so hinter die Bühne dieser Tournee begleiten – und damit auch mal ganz privat erleben. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jungkook zeigen in “BTS: Burn the Stage” nicht nur, wie es backstage bei ihnen zugeht, sondern gewähren ihren Fans sogar Einblicke in ihre Hotelzimmer!