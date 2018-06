BTS in Deutschland: Alle Infos zu den Shows in Berlin

Ahhh, heute (Freitag 1. 6. 18) ab 9 Uhr könnt ihr endlich die Tickets zu den beiden Shows in Berlin von BTS kaufen. Die mega erfolgreiche, koreanische Pop-Band kommt erstmals für zwei Konzerte nach Deutschland. Und zwar am 16. und 17. Oktober 2018. Wie ihr an Karten kommt, erklären wir euch hier!

BTS in der Mercedes-Benz-Arena

V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope werden live in der Mercedes-Benz-Arena auf der Bühne stehen. Aus diesem Grund, gibt es auch nur auf der offiziellen Website der Arena die heißbegehrten Tickets für BTS zu kaufen. ACHTUNG: Es gibt keine weitere Pre-Sales!!! Der Vorverkauf findet ausschließlich hier auf mercedes-benz-arena-berlin.de statt. Außerdem könnt ihr über die Ticket-Hotline (030/2060708899) oder an der Vorverkaufsstelle in der Arena Tickets ergattern. Einzige Ausnahme: Wer VIP Tickets haben will, kann diese nur über Tichetmaster bestellen!

Das sind die Preise

Damit ihr schon mal wisst, wie viel Geld ihr für die BTS-Konzerte zur Seite legen müsst, haben wir hier nocheinmal eine Preisübersicht für euch:

Golden Circle/VIP (Stehplätze an der Bühne): 291,65€

P1 Stehplatz: 211,15€

P1 Sitzplatz: 211,15€

P2: 176,65€

P3: 142,15€

P4: 107,65€

P5: 73,15€

Pro Person gilt ein Ticketlimit von 4 Karten. Mehr als diese Anzahl könnt ihr also nicht aufeinmal bestellen.

Getty Images for dcp

Das bekommt ihr mit VIP Tickets

Mit den VIP Karten erhaltet ihr Zugang zum Golden Circle direkt vor der Bühne sowie zum Soundcheck, einen frühzeitigen Einlass und ein Laminate mit Lanyard. Allerdings müssen Besucher zwischen 12 und 15 Jahren eine erwachsene Begleitperson mit VIP Ticket mitbringen. Zuschauer unter 12 können leider nicht in den Golden Circle.

Es gilt für alle Fans unter 16, dass sie eine erziehungsbeauftragte oder personenberechtigte Person mit Ticket dabei haben müssen.