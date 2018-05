BTS: Das sind die Songs im neuen Album „Love Yourself: Tear“

Yeyy, in wenigen Tagen ist es endlich so weit! Am 18. Mai erscheint das Album „Love Yourself: Tear“ der angesagten K-Pop-Band BTS. Jetzt haben V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope verraten, wie die Lieder in ihrem neuen Album heißen!

So cool sind die Lieder im neuen BTS-Album „Love Yourself: Tear“

Endlich gibt es mehr Infos zum neuen Album der Bangtan Boys, das am 18. Mai erscheint. Denn gestern hat Big Hit Entertainment eine Liste mit den Namen aller Songs im neuen Album der beliebten K-Pop-Band veröffentlicht. Und wie es aussieht, können wir uns in „Love Yourself: Tear“ auf jede Menge coole Hits von BTS freuen. Das neue Album der Jungs beinhaltet nämlich 11 Songs!

Neues BTS-Album: Singt jedes Bandmitglied ein Solo?

Ein Lied aus dem neuen Album kennen wir sogar schon: „Singularity“. Das Solo von V wurde bereits vor einer Woche veröffentlicht, ist bei den Fans mega gut angekommen und hat so die Spannung auf die restlichen Lieder nur noch größer gemacht! Doch ob jeder der BTS-Jungs in „Love Yourself: Tear“ ein Solo-Lied bekommt, ist noch nicht bekannt. Gut möglich ist es allerdings schon! Schließlich hatte auch in „Wings“ jedes Mitglied einen Solo-Hit.

Dieser Song hat es nicht in neue BTS-Album geschafft

Neben dem Solo von V kam auch noch ein weiteres Lied von den Bangtan Boys in letzter Zeit raus: „Euphoria“. Doch wie es aussieht, hat es der Song nicht in das neue BTS-Album geschafft. Er steht nämlich nicht auf der Lieder-Liste für „Love Yourself: Tear“.