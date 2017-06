Bei "Berlin - Tag und Nacht" könnte es schon bald ein neues Traumpaar geben. Denn Alessia und David kommen sich näher. Werden die beiden sogar ein Paar? Die Vorschau auf die Geschichte, liest Du hier.

Pascal Kappes - Infos über den David-Darsteller!

David, der Sohn von Joe, ist der Neue bei BTN. Mit seiner symapathischen, ehrlichen Art, kommt er gerade bei den Frauen gut an. Und dann ist da einfach noch diese Ähnlichkeit zu BTN-Liebling Daniel, der bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen ist... David sorgt jedenfalls für frischen Wind in Berlin und lässt so manche Frauenherzen höher schlagen.

BTN Vorschau: Alessia steht auf David!

Besonders Alessia ist von Joe's Sohn angetan. Als er sie fragt, ob sie ihm ein paar coole Ecken von Berlin zeigt, lässt sich die Italienerin nicht zweimal bitten. "David ist mega süß aber ich mache mir da gar keine Hoffnungen. Er will sich einfach die Zeit mit mir vertreiben, weil ihm langweilig ist und mehr ist da nicht. Noch nicht!“, schwärmt die Brünette von ihrem Date.

BTN Vorschau: Werden Alessia und David ein Paar?

Doch Alessia kann sich offenbar schon mehr mit dem süßen Neuling vorstellen. "David ist so heiß! Er ist cool und männlich aber trotzdem charmant. Der wäre schon genau mein Typ!“, so Alessia. Und schwups kommen sich die beiden beim Sport auch gleich näher. Als Alessia sich anschließend beim Eis essen nämlich "durch Zufall" ;) bekleckert, spielt David den charmanten Retter und bietet ihr seine Jacke an.