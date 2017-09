BTN Vorschau: Was wird aus Nina und AndrÃ©?

Verkehrte Welt bei BTN: Nachdem Nina eine Zeit lang alles getan hätte, um André zu beeindrucken, hat sie den Spieß mittlerweile umgedreht. Auf einmal ist es André, der sich für Nina mächtig ins Zeug legt. Was wird nun aus dem vermeintlichen Traumpaar bei Berlin - Tag und Nacht?

BTN Vorschau: Wird Nina bei André wieder schwach?

BTN Vorschau: André hat sich zum Ziel gesetzt bei Nina zu landen, doch sie spielt weiter mit ihm. Im Matrix stellt er sie zur Rede und sie erklärt ihm, dass sie ihn nicht braucht. Doch wenig später hat Nina ein Problem: Eine Frau übergibt sich auf der Toilette im Matrix vor die Füße einer anderen. Da sie selber nicht weiß, was sie genau tun soll, holt sie André zur Hilfe und der erkennt die Frau sofort – es handelt sich um seine Mutter. Er beschließt, sie ins Loft zu bringen. Als Nina nach Hause kommt, sieht sie zum ersten Mal eine andere Seite an André - und ihre selbstbewusste Fassade fängt erneut an zu bröckeln...

Wird sie ihm jetzt wieder verfallen oder bleibt sie stark? Das erfahren wir ab 19 Uhr bei BTN auf RTL 2.

