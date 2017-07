BTN-Star Samuel Bartz: „Mein Auto wurde aufgebrochen!“

BTN-Star Samuel Bartz ist stinksauer: Fiese Diebe sind am Wochenende in seinen Mercedes CLA eingebrochen! Bei Instagram Stories ließ der 19-Jährige seine Wut raus: "Von Tag zu Tag fällt mir auf, wie viele H***söhne es auf der Welt gibt. Wie viele verdammte B*starde hier leben. Mein Auto wurde ohne Grund aufgebrochen und durchwühlt. Wenn ihr in eurem Leben nichts erreicht habt, dann zerstört nicht das Leben von Anderen", schimpft Samuel aka BTN-Malte.

Berlin Tag & Nacht Samuel Bartz: Der Wagen war noch nagelneu

Besonders bitter: Den Luxuswagen hatte sich der BTN-Schauspieler erst vor einigen Monaten von seinem selbstverdienten Geld gekauft. "Ich habe mir das alles selber aufgebaut und selber geleistet", schreibt Samuel Bartz. "Trotzdem bin ich nicht so einer, der mit seinem Geld um sich schmeißen kann. Ich habe nicht so viel." Auf seinen Wagen muss er nun erst einmal verzichten, denn der ist inzwischen in der Reparatur. Ob Samuel auf den 2.650 Euro Schaden selbst sitzen bleibt, wird sich noch herausstellen.