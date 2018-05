BTN-Star Laura Maack verarscht Streit zwischen Denise und Pascal Kappés

Auch Pascal Kappés‘ Kollegen der Serie „Berlin – Tag und Nacht“ haben den emotionalen Ausbruch seiner Ehefrau Denise auf Instagram letzte Woche gesehen. Darin erklärte sie, Pascal habe sie von Anfang an belogen. Eine seiner Co-Schauspielerinnen hat die wegen des ganzen öffentlichen Dramas jetzt gedisst.

„Berlin – Tag und Nacht“-Laura Maack kopiert Denises Post

Nachdem sie ihre üblen Vorwürfe gegen Ehemann Pascal Kappés wieder gelöscht und teils revidiert hatte, postete Denise Kappés gestern ein Couple-Bild mit der Caption:

„Morgens ohne dich wach zu werden, ... ist schrecklich. Ich weiß nicht was wir gerade haben, aber ich vermisse das was wir hatten. Du fehlst mir. Im Leben gibt es immer mal harte und vor allem schlimme Zeiten. Aber wir wären doch kein #teamkappi wenn wir nicht kämpfen würden bis zur letzten Sekunde ! Schatz ... egal was für Fehler „wir“ gemacht haben, ... Liebe bedeutet harte Arbeit, das haben wir beide schon einmal festgestellt. Ich liebe dich und mein Herz dich noch mehr. Ich wollte das du dass weißt. #dubistdieluftdieichzumatmenbrauch“

Genau denselben Text klaute „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin Laura Maack und schrieb ihn für ihren Hund um. Das kann ja nur eine Spitze gegen die werdende Mutter Denise sein. Denn es folgte ein Bild-Post auf dem zu lesen ist „Stay Bad Ass“. Wieso genau sie Denise und Pascal Kappés so verarscht, erklärte Laura bisher nicht.

Die meisten Fans feiern’s voll

Ob ernst gemeint oder nur ein kleiner (zugegeben etwas fieser) Spaß, auf ihre Follower kann BTN-Schauspielerin Laura Maack zählen. Die finden ihren Humor nämlich richtig lustig und kommentieren den „Diss-Post“ mit:

"Also witzig schon irgendwie, ich mein... Wer stellt so einen Schrott schon ins Netz ? 🤣 Ist schon ein mächtiger hieb von der Seite, aber manchmal hilft sowas ja. 😂"

"Hahahahaha ja sowas kommt von sowas. Sehr geile Parodie;)"

"Haha total cool ❤️"

"Magst du pascal oder denise nicht? Oder beide? :) ich feiere dich 😻"

Aber natürlich gibt es auch einige, die die Aktion dann doch zu heftig finden:

HAHA was haben wir gelacht .... NICHT🤦🏽‍♀️🙄

Find den Text von @denise_temlitz_official auch etwas übertrieben und bin der Meinung sowas sollte man nicht mit der Öffentlichkeit teilen, aber sich darüber lustig zu machen ist jetzt auch nicht die feine Art 🙈

