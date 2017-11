BTN-Nik aka Tim Rasch: Ist "Köln 50667"-Lina seine Freundin?

BTN-Nik aka Tim Rasch verdreht bei "Berlin - Tag und Nacht" den Mädels den Kopf. Und auch im echten Leben, scheint der BTN-Hottie bei den Ladies gut anzukommen. Auf Instagram zeigt sich Tim Rasch sehr vertraut mit Köln 50667-Lina aka Margarita Nigmatullin. Sind die beiden ein Paar? Jetzt äußern sich die zwei Serienstars zum Thema Beziehung.

BTN-Nik aka Tim Rasch: Süße Liebeserklärung an "Köln 50667"-Lina

BTN-Nika aka Tim Rasch und "Köln 50667"-Lina Margarita Nigmatullin sorgen momentan für ein Crossover der ganz besonderen Art. Die beiden RTL 2-Soap-Darsteller scheinen nach den Dreharbeiten auch gern privat Zeit miteinander zu verbringen, wie ein gemeinsames Foto der zwei Stars vom 1. Oktober nahe legt. Seitdem ist die Gerüchteküche am brodeln: Sind die zwei Darsteller von "Berlin - Tag und Nacht" und "Köln 50667" im wahren Leben ein Paar?

Let's just be honest, let's just be real🎡💓 Ein Beitrag geteilt von margarita nigmatullin|actress (@maddy_nigmatullin) am 1. Okt 2017 um 11:44 Uhr

Auf die Fragen in den Kommentaren gingen Tim Rasch und Margarita Nigmatullin damals nicht ein. Nun äußern sich aber beide - auf ihre Art und Weise - zu den Liebesspekulationen. In ihren Instagram-Stories schrieb Maddy aka "Köln 50667"-Lina eine Nachricht an ihren vermeintlichen Lover: "@tim_rasch es ist raus..." - versehen mit mehreren Smileys. Bestätigt die hübsche Blondine hier die Beziehung oder handelt es sich bei diesem Beitrag um Ironie?

Etwas deutlicher hingegen wird BTN-Nik aka Tim Rasch bei Instagram. Dort postete er jetzt ein weiteres gemeinsames Bild mit Margarita Nigmatullin. Interessant sind vor allem die Ortsangabe und die Bildunterschrift. So ist der Ort der Aufnahme "Wolke 7" und das Bild ist mit einem Herzchen an die Köln 50667-Darstellerin adressiert.

❤️ @maddy_nigmatullin Ein Beitrag geteilt von Tim Rasch (offizielle Seite) (@tim_rasch) am 22. Nov 2017 um 5:24 Uhr

Vielleicht dauert es also doch gar nicht mehr lang, bis der "Berlin - Tag und Nacht"-Star und die "Köln 50667"-Beauty ihren jeweiligen Beziehungsstatus auf "vergeben" umstellen. Rein optisch würden Tim Rasch und Margarita Nigmatullin auf jeden Fall ein super süßes Paar abgeben :)