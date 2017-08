BTN-Malte: Samuel Bartz steigt bei "Berlin – Tag und Nacht" aus!

Darum steigt Samuel Bartz bei "Berlin – Tag und Nacht" aus!

"Ich bin so froh sagen zu können, dass ich die besten Freunde der Welt hab. Dazu muss ich sagen, dass ich euch leider für mehrere Wochen/Monate nächstes Jahr verlassen werde. Der Wind weht mich nach Amerika", schreibt der Malte-Darsteller zu dem Foto, das ihn mit einem Kumpel zeigt. Samuel Bartz, der zu den jüngsten Darstellern der Serie gehört, will sich offenbar eine Auszeit nehmen und neue Erfahrungen sammeln. Ob der BTN-Star nach dem Auslandsaufenthalt wieder zurückkehrt, ist bisher unklar. Wie er in der Serie aussteigt, ist auch noch ungewiss. Aber Samuel Bartz will auch im Ausland auf seinen sozialen Kanälen aktiv bleiben, wie er in seinem Posting erklärt: "Natürlich wird in der Zeit auf YouTube und Instagram sehr viel passieren."

Und wie geht es bei BTN weiter? Das erfährst Du immer montags bis freitags um 19 Uhr auf RTL II.

Das ganze Hochzeitsdrama von Milla & Leon

BTN-Neuzugänge: Kim, Nik, Pascal und Jacky