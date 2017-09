BTN-Kim: Verrät sie Paula von Mandys Affäre mit Basti?

Das riecht nach jeder Menge Ärger bei "Berlin - Tag und Nacht". Kim und Paula geraten in der Schnitte aneinander. Als Mandy schlichten will, kommt eine unangenehme Wahrheit ans Licht.

BTN-Kim: Sie weiß über Mandys Affäre Bescheid

Kim taucht in der Schnitte auf, um sich von Paula Geld zu leihen, damit sie mit ihren Freunden ins Kino gehen kann. Doch sie will ihr das Geld nicht geben. Als es schließlich zum Streit zwischen den beiden Frauen kommt, ist es Mandy, die versucht zu vermitteln. Sie schlägt vor, dass Kim einfach in der Schnitte arbeiten könnte, um sich so Geld zu verdienen. Paula stimmt schließlich zu. Allerdings ahnt Mandy nicht, was sie sich selber damit antut: Kim lässt ihr gegenüber durchblicken, dass sie von der Affäre zwischen Basti und ihr weiß.

Wenig später kommt es wieder zu einem Streit zwischen Kim und Paula, in dem es heiß hergeht: "Du willst mir erzählen, wie es im wahren Leben läuft. Du wirst doch von vorne bis hinten verarscht", schreit BTN-Kim. Verrät sie Paula nun alles? Das erfahren wir ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2.

Die Emotionen bei Kim und Paula kochen über RTL 2

Alle BTN News und jede Vorschau - hier klicken