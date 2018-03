BTN Jenefer Riili privat: Alle Infos!

Sie gehört zu den beliebtesten Darstellern bei BTN. Aber wie tickt Jenefer Riili privat? Wir sagen dir alles, was du wissen musst!

Seit Herbst 2015 gehört Jenefer zum Cast von "Berlin – Tag und Nacht". Und ihre Rolle der Alessia Favelli kam sofort super bei den Zuschauern an. Mittlerweile hat sie fast 400.000 Fans auf Instagram, auf Facebook sammelte sie mehr als 170.000 Likes. In "Berlin – Tag und Nacht" muss sich die Italienerin mit vielen verschiedenen Jobs, zum Beispiel als Reinigungskraft, Fitnesstrainerin, Aushilfe in einer Werkstatt, Mitarbeiterin in einem Skaterladen, Fußmodel und Automobilkauffrau über Wasser halten. Und auch privat hat Jenefer schon einige Berufe ausprobiert. So arbeitete sie zuletzt als Assistentin der Geschäftsleitung einer Autofirma. Doch dann kam die Schauspielerei!

Erfahre hier noch mehr Facts über Jenefer Riili!

Es war schon immer ihr Traum, vor der Kamera zu stehen. Und es ging früh los: Zum ersten Mal konnte sie Shooting-Luft schnuppern, als sie es auf das Cover der Zeitschrift „Hello Kitty“ schaffte. Das Insta-Pic davon hat Jenefer leider heute wieder gelöscht.