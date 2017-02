BTN-Greta ist zurück: Sie will um Alina kämpfen!

Wer ist BTN-Greta?

Für alle die Greta nicht kennen: Sie ist die Cousine von Paula und die Ex-Freundin von Alina. Bei ihrem Ausstieg ist Greta gemeinsam mit Alina nach London gegangen. In der Zwischenzeit haben sich die Mädels getrennt und Alina lebt seit Monaten wieder in Berlin. Nun ist Greta auch zurück in der Hauptstadt und möchte einige Dinge mit ihrer Ex-Freundin klären. Greta hat noch immer Gefühle für Alina und macht ihr deshalb ein krasses Angebot. Was sie für ihre große Liebe tun würde und ob Greta und Alina wieder ein Paar werden, zeigt RTL II in den kommenden Wochen bei „Köln 50667“.

