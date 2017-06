BTN David: Pascal KappÃ©s spielt den Sohn von Joe!

Berlin – Tag und Nacht: Infos über David aka Joes Sohn!

David ist ein sehr bodenständiger, ehrlicher Typ. Er arbeitet als Fitnesstrainer und Personaltrainer und seine zwei größten Träume sind es, die große Liebe zu finden und ein eigenes Fitnessstudio zu eröffnen. Sport ist seine große Leidenschaft - seine größte Schwäche hingegen ist Instagram, denn danach ist er "süchtig".

David ist 26 Jahre alt.

Er ist in einem Vorort von Saarbrücken aufgewachsen.

Seine Mutter ist Jeanette, die Jugendfreundin von Joe.

David ist bei seiner Mutter groß geworden und hat die Frage nach seinem leiblichen Vater immer verdrängt. Doch nach einem krassen Streit mit seiner Mutter will er endlich herausfinden, wer sein Vater ist.

BTN David: Pascal Kappés spielt den Sohn von Joe!

Pascal Kappés spielt in der RTL II-Soap David, den Sohn von Joe. Der Hottie ist aber kein Unbekannter - er ist nämlich der amtierende Mister Saarland . Für "Berlin - Tag und Nacht" ist das Model extra nach Berlin gezogen: "Ich hatte in den letzten Monaten so viele tolle Erfahrungen mit fantastischen Menschen und meiner Familie. Ich bin bereit, den nächsten Schritt zu machen", erzählt der Darsteller der BILD-Zeitung.

Pascal Kappés hat Ähnlichkeit mit Angelo Carlucci!

Man kann nicht abstreiten, dass Pascal Kappés Ähnlichkeit mit Ex-BTN-Hottie Angelo Carlucci hat. Für die Zuschauer war der Serientod von Daniel ein schlimmer Alptraum. Er gehörte zu den absoluten Serienlieblingen. Vielleicht kann sich Pascal Kappés ja mit seiner Rolle David in die Herzen der BTN-Zuschauer spielen. Und wir sind gespannt, mit welcher Lady er als erstes anbandelt... Alessia?

