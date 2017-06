BTN-David aka Pascal KappÃ©s: So kommt der Darsteller an!

Bei "Berlin - Tag und Nacht" gibt es einen Neuzugang: Pascal Kappés ist in die Rolle von Joe's Sohn David geschlüpft. Der BTN-Neuling wird jetzt dauerhaft in der RTL II Serie zu sehen sein. Aber wie kommt Pascal Kappés bei den BTN-Fans an? Das erfährt Du hier...

Pascal Kappes - Infos über den BTN-Star!

Joe hat seinen Sohn David bei "Berlin - Tag und Nacht" gerade kennengelernt. Beim ersten Treffen lief zwar noch nicht alles rund, doch Vater und Sohn wollen sich eine Chance geben.

BTN-David aka Pascal Kappés: Ersatz für Daniel aka Angelo Carlucci?

Aber wie kommt BTN-David aka Pascal Kappés eigentlich bei den Fans an? Die Zuschauer mussten in den vergangenen Monaten ja viele Ausstiege (wie von Angelo Carlucci und Josephine Welsch) verkraften. Ist Pascal Kappés ein guter Ersatz für die BTN-Lieblinge? Unter dem Foto von Joe und David bei Facebook sind sich die Follower zumindest in einer Sache total einig: "Sag mal bilde ich mir das nur ein, oder sieht der fast genauso aus wie Daniel?", "Schaut total aus wie Daniel", und "Saugeiler Typ. Kommt zwar nicht an Angelo (Daniel Hegel) ran, aber die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da! Ich freue mich auf weitere Folgen mit David."

BTN-David ala Pascal Kappés überzeugt!

Der erste Eindruck vom BTN-Neuling passt auf jeden Fall. Zwar regen sich einige User darüber auf, dass Joe plötzlich noch ein zweites Kind bekommen hat, aber auf David freuen sich die meisten. Einige Fans spekulieren bereits, dass er vor allem Jessi und Alessia den Kopf verdrehen wird. "Na, da werden sich die Mädels in der WG aber freuen. Ich finde auch das David so aussieht wie Daniel. Wenn Miri wieder zurückkommt ist Krätze eh wieder abgemeldet", lautet eine weitere Theorie.

Wir sind gespannt, wie es bei Joe und David von BTN weitergeht.