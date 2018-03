Bruder-Battle bei "Let's Dance"! Die Lochis: Wer hat die Nase vorn?

Mega-Spannung bei "Let's Dance"! 14 Kandidaten kämpfen jeden Freitag um den Sieg. Tanzen, schwitzen, hoffen! Doch zwei fighten ganz besonders gegeneinander. Bruder gegen Bruder, Zwilling gegen Zwilling, Lochmann gegen Lochmann! Roman oder Heiko? Wer wird weiter kommen als der andere? Wer wird am Ende der Show vielleicht sogar siegen? Wir checken, wer die besseren Karten hat!

Wer hat den cooleren Style?

Lässig, modern, cool – jaaa, die Lochis können Mode! Sowohl Roman als auch Heiko stehen auf Fashion und stylen sich auch immer gut. Doch einer wagt stets ein klein wenig mehr als der andere – und das zahlt sich genau hier und jetzt aus :-) Beim Promoshooting für "Let's Dance" (s. Bild oben) trug Roman einen schwarz-rot-karierten Anzug. Gewagt! Aber Stopp! Heikos knallig hellroter Anzug springt einem so sehr entgegen, dass man gar nicht mehr weggucken kann. Eine echte Kampfansage an seinen Bruder. Und super stylo! Diesen Mut belohnen wir hier mit dem Gewinn des Style-Battles! Punkt für Heiko!

Wer hat die heißere Tanzpartnerin?

Beide sind blond, attraktiv und sympathisch. Doch gibt's ein echtes Dreamteam bei den Paarungen? Heiko schwingt das Tanzbein mit Kathrin Menzinger. Süß: Ihr Teamname: TeamOfThrones, weil beide so große "Game of Thrones"-Fans sind. Was die beiden noch verbindet: sie stehen mega auf Spieleabende. Hmm... schonmal kein schlechtes Doppel...

Und wie schaut's bei Roman aus? Sein Kampfgeist ist geweckt! Und den teilt er zweifelsohne mit Tanzpartnerin Katja Kalugia. Schaut mal die Kämpferpose der beiden an ;) Die zwei wollen unbedingt gewinnen. Und sind außerdem begeistert voneinander. "Ich bin stolz auf dich", schreibt Katja Roman auf Instagram. Er: "Ich bin mega happy!" Ein tolles Tanzpaar!

Wer das Battle gewinnt? Mega schwierig. Aber unsere Wahl ist Roman. Warum? Weil er und sein Girl die Fans so sehr begeistern. Kommentare wie "Ihr seid Zucker" überfluten gerade Romans Insta-Account. Die beiden sehen aber auch echt allein schon aus wie ein süßes Paar. Punkt für Roman!

Wer hat die besseren Dance-Moves?

Kommen wir zur wichtigsten aller Fragen. Wer tanzt besser und wird damit in der Show den Zwillings-Kampf gewinnen? Roman oder Heiko? In der ersten Show erhielt Heiko 12 Punkte, Roman 10. Ganz knapp! Beide schlugen sich okay, aber mit viel Luft nach oben. Wir wollen eine Entwicklung sehen. Deshalb: Unentschieden! Überzeugt uns nochmal mehr, Boys! ;)

Wie die anderen Kandidaten der elften Staffel so abschneiden? Das und noch viel mehr zu "Let's Dance" gibt's hier!

Was meint ihr? Stimmt ab!