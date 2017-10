Brooklyn Beckham: Seine Ex ist froh ihn los zu sein!

Brooklyn Beckham soll angeblich wieder mit Chloë Grace Moretz zusammen sein. Jetzt meldet sich allerdings seine Ex-Freundin Afton McKeith-Magaziner zu Wort - etwas besonders Nettes hat sie allerdings nicht zu sagen. Sie ist nämlich froh ihn los zu sein!

Seit Kurzem deuten Brooklyn Beckham und Chloë Grace Moretz auf Instagram immer wieder an, dass sie wieder ein Paar sind. Die beiden führen schon seit einer langen Zeit eine On-Off-Beziehung. Nach dem sich die beiden das letzte Mal getrennt hatten, war Brooklyn mit Madison Beer zusammen - deren Beziehung hielt aber nur knapp einen Monat.

Und jetzt aufgepasst: In der Zeit, zwischen der Trennung von Madison Beer und dem Liebes-Comeback mit Chloë Grace Moretz, hat Brooklyn Beckham seine Schulfreundin Afton McKeith-Magaziner, die Tochter der schottischen Moderatorin und Buchautorin Gillian McKeith, gedatet. Auch wenn sie nur kurz zusammen waren, hat Afton auf jeden Fall Gefühle für Brooklyn entwickelt. Angeblich soll Brooklyn Afton sogar offiziell seinen Eltern vorgestellt haben - so ernst war es den beiden also schon.