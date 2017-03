Fans von Brooklyn Beckham und Chloe Grace Moretz rasten gerade total aus! Nach ihrer Trennung im September letzten Jahres waren auch wir ziemlich traurig - die zwei waren nämlich einfach super süß zusammen. Und jetzt das: Angeblich gibt es ein Liebes-Comeback.

In den letzten Monaten herrschte scheinbar Funkstille zwischen den beiden. Jetzt sieht es allerdings so aus, als hätten sich Brooklyn Beckham und Chloe Grace Moretz wieder angenähert. Fans haben jetzt eins und eins zusammengezählt und die Instagram-Postings der beiden analysiert.

Brooklyn Beckham und Chloe Grace Moretz: Sie fiebern seiner Buch-Veröffentlichung entgegen

The full cover of my book 'what I see' hope you like it. Link to pre order and signed copies in bio ^^ Ein Beitrag geteilt von bb (@brooklynbeckham) am 29. Nov 2016 um 9:14 Uhr

Brooklyn Beckham postete auf seinem Account ein Foto, auf dem man nur einen blonden Hinterkopf (er selbst, aber auch sie könnte zu sehen sein) sieht. Dazu schrieb er: "Ich kann es kaum noch erwarten bis Mai." Ziemlich schnell gab Chloe Grace Moretz dem Foto ein "Gefällt mir" und kommentierte es mit einem Halbmond. Vor wenigen Tagen teilte sie ebenfalls ein Foto, das sie mit einem Halbmond kommentierte. Das führte jetzt dazu, dass sich immer mehr Leute fragen: "Seid ihr wieder zusammen?"

Aufregend! Doch feststeht, dass am 4. Mai erst einmal sein erster Bild-Band erscheint. Ob sich seine Ex einfach nur für ihn freut oder Chloe wirklich wieder die Freundin von Brooklyn ist, wird sich in den kommenden Wochen sicher herausstellen. . .

1. September 2016

Brooklyn Beckham & Chloe Grace Moretz: Sind die beiden nicht mehr zusammen?

Brooklyn Beckham und Chloe Grace Moretz sind ein absolutes Traumpaar - oder waren? Obwohl die beiden ihre glückliche Beziehung ständig bei Instagram dokumentieren und Chloe dort mit Sätzen wie "Ich werde ihn nie mehr hergeben" ihre Liebe untermauert, scheint es mächtigen Zoff im Paradies zu geben.

♒️♓️ Ein von Chloe Grace Moretz (@chloegmoretz) gepostetes Foto am 3. Jul 2016 um 19:13 Uhr

Brooklyn und Chloe: Keine Bilder mehr bei Instagram?

Seit zwei Wochen haben Beckham und Moretz kein gemeinsames Bild mehr bei Instagram gepostet. Der angebliche Grund: Die beiden Turteltauben hatten einen krassen Streit bei einem Coldplay-Konzert. War der Zoff tatsächlich so heftig, dass jetzt alles aus ist?!

Der Sohn von Fußball-Legende David Beckham soll sich momentan jedenfalls wieder in London aufhalten, während die 19-Jährige in Kalifornien zurückgeblieben ist. Als Liebes-Optimisten hoffen wir ganz stark, dass das der eigentliche Grund für die gemeinsame Bilder-Flaute bei Instagram ist und die beiden sich in Wirklichkeit schon lange wieder versöhnt haben.

