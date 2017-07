BRAVO und YouGov: Das denken Jugendliche über Politik!

Ihr interessiert Euch für Politik und seid unter 18 Jahre alt? Dann gehört Ihr vielleicht auch zu rund ein Drittel der Jugendlichen (Noch-) Nichtwähler, die sich im Gespräch mit Freunden und Familie oder im Schulunterricht über politische Themen informieren. Bei einer Studie von BRAVO und dem Meinungsforschungsinstitut YouGov kamen dieses, und viele weitere spannende Ergebnisse rund um das Thema Politik heraus.

"Die Mehrheit fühlt sich von Politik und Parteien nicht vertreten"

Laut Studie ist nicht nur klar, dass sich viele 14- bis 17-Jährige für Politik interessieren, sondern auch, dass sich die Mehrheit von den Parteien nicht richtig vertreten fühlt. Nur jeder Zehnte meint, dass die eigenen Interessen in der Politik wirklich Beachtung finden. Und fast 40 Prozent meinen, die Regierung berücksichtige überdurchschnittlich die Interessen von Rentnern und Älteren - aber nicht die von jüngeren Menschen.

Was müssen Politiker tun, um Jugendliche zu erreichen?

Was getan werden muss, um Jugendliche noch mehr für politische Themen zu begeistern, ist ein weiterer Teil der Studie. Dabei sind sich 45 Prozent einig, dass Politiker die Interessen junger Menschen stärker vertreten sollten, um das allgemeine Interesse zu steigern - außerdem spielt Ehrlichkeit und das Verständlichmachen von Themen eine große Rolle. Darüber hinaus gaben nur ein Viertel der Befragten an, überhaupt genauer zu wissen, wie die Arbeit der Bundesregierung genau aussieht.

Unsere Bundeskanzlerin scheint bei Euch allerdings ziemlich gut anzukommen. Denn Angela Merkel wird von vielen als "kompetent, traditionell und sympathisch" eingeschätzt. Aber auch "weit weg von den Jugendlichen" und "langweilig" sind Eigenschaften, die in der Studie genannt wurden.

Fast die Hälfte der Jungen beschäftigt sich intensiv mit Politik

Ein ebenfalls ziemlich interessantes Ergebnis: Jungen (etwa 41 Prozent) sind durchschnittlich stärker an Politik interessiert als Mädchen (etwa 20 Prozent). Fast die Hälfte der Jungs sagt, sie beschäftigen sich intensiv und regelmäßig mit dem Thema. Einige sehen sich sogar später in der Politik. Jeder Fünfte könnte sich vorstellen, als Politiker zu arbeiten. Bei den Mädels sieht das schon anders aus. Für über die Hälfte kommt ein Job in der Politik gar nicht in Frage.

Ziemlich spannende Ergebnisse, die bei der Studie von BRAVO und dem Meinungsforschungsinstitut YouGov herausgekommen sind. Weitere interessante Meinungen findest Du in der aktuellen BRAVO (Heft 23) und Online auf YouGov (--> einfach hier klicken).