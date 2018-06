BRAVO SPORT WM Countdown: Noch 7 Tage!

In nur 7 Tagen beginnt zum 21. Mal die Fußball-Weltmeisterschaft! Bei unserem BRAVO SPORT-Countdown liefern wir dir jeden Tag einen coolen Fact zum Turnier in Russland.

7:1 ging das Halbfinale der deutschen Mannschaft gegen Brasilien im Halbfinale der WM 2014 aus. In 23 Spielen gegen Brasilien konnten die DFB-Kicker nur fünf mal gewinnen, erkämpften in fünf Partien ein Unentschieden und mussten sich in 13 Aufeinandertreffen geschlagen geben.

Es war nicht nur eine bittere Blamage für die "Selecao" sondern gleichzeitig auch noch der höchste Sieg jemals in einem WM-Halbfinale! Den höchsten Sieg aller Zeiten gab es allerdings bei der WM 1954 in der Schweiz. Der damalige Titelfavorit Ungarn schenkte Südkorea in der ersten Runde der K.O.-Phase neun Buden ein.